ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для старших людей
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 28 березня змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, припустивши, що групи високого ризику мають отримати додаткову дозу через 12 місяців після останньої ревакцинації.
Про це пише Reuters.
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Що зміниться у вакцинації від коронавірусу
Агентство визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через шість або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.
ВООЗ визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу "низького пріоритету" і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.
Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії – два щеплення та бустер – більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком".
Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.
Нагадаємо, вчені припускають, що сплеск COVID-19 був уперше виявлений в Ухані у грудні 2019 року, і його джерелом, можливо, є ринок живих тварин Хуанань.