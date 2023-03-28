ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для старших людей

Для цієї групи рекомендують додаткову вакцинацію через шість або 12 місяців після останньої дози

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 28 березня змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, припустивши, що групи високого ризику мають отримати додаткову дозу через 12 місяців після останньої ревакцинації.

Про це пише Reuters.

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Агентство визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через шість або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.

ВООЗ визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу "низького пріоритету" і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.

Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії – два щеплення та бустер – більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком".

Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.

Нагадаємо, вчені припускають, що сплеск COVID-19 був уперше виявлений в Ухані у грудні 2019 року, і його джерелом, можливо, є ринок живих тварин Хуанань.