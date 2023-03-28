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ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для старших людей

28 березня 2023 23:15
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Для цієї групи рекомендують додаткову вакцинацію через шість або 12 місяців після останньої дози
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 28 березня змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, припустивши, що групи високого ризику мають отримати додаткову дозу через 12 місяців після останньої ревакцинації.

Про це пише Reuters.

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Агентство визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через шість або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.

ВООЗ визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу "низького пріоритету" і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.

Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії – два щеплення та бустер – більше не рекомендовані людям із "середнім ризиком".

Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.

Нагадаємо, вчені припускають, що сплеск COVID-19 був уперше виявлений в Ухані у грудні 2019 року, і його джерелом, можливо, є ринок живих тварин Хуанань.

    

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