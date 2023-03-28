ВОЗ изменила подход к вакцинации против COVID-19 для пожилых людей

Для этой группы рекомендуют дополнительную вакцинацию через шесть или 12 месяцев после последней дозы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 марта изменила свои рекомендации по вакцинации против COVID-19, предположив, что группы высокого риска должны получить дополнительную дозу через 12 месяцев после последней ревакцинации.

Об этом пишет Reuters.

Что изменится в вакцинации от коронавируса

Агентство определило группы высокого риска как пожилых, так и молодых людей с другими значительными факторами риска. Для этой группы агентство рекомендует дополнительную вакцинацию через шесть или 12 месяцев после последней дозы исходя из таких факторов, как возраст и состояние иммунодефицита.

ВОЗ определила группу, включающую здоровых детей и подростков, как группу "низкого приоритета" и призвала страны учитывать такие факторы, как бремя заболевания, прежде чем рекомендовать вакцинацию этой группы.

Также комитет экспертов ВОЗ заявил, что дополнительные ревакцинации против COVID-19, кроме начальной серии – две прививки и бустер — больше не рекомендованы людям со "средним риском".

Новые рекомендации появились, поскольку в стране применяются различные подходы. Некоторые страны с высоким уровнем дохода, например Великобритания или Канада, уже предлагают людям с высоким риском ревакцинацию весной, через шесть месяцев после последней дозы.

Напомним, ученые предполагают, что всплеск COVID-19 был впервые обнаружен в Ухане в декабре 2019 года, и его источником, возможно, рынок живых животных Хуанань.