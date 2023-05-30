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В Україні змінять правила збору крові: що пропонують депутати та МОЗ

30 травня 2023 11:55
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В Україні змінять правила збору крові: що пропонують депутати та МОЗ
Голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Реформування системи крові актуальне як ніколи, особливо під час війни в країні. Системи крові — це одне із головних зобов’язань України у медицині.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький

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Радуцький наголосив, що реформування системи крові актуальне щонайменше з трьох причин:

  • в умовах повномасштабного вторгнення кров донорів потрібна для порятунку поранених військових,
  • закон нашого Комітету, який Верховна Рада ухвалила ще у 2020 році, досі запрацював лише частково, адже не вся "підзаконка" затверджена,
  • створення системи крові — це одне із головних зобов’язань України у медицині відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Він додав, що до 2020 році Верховна Рада ухвалила закон нашого Комітету "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Документ передбачає модернізацію галузі, приведення її до сучасних стандартів, в тому числі заміну застарілого обладнання, посилення контролю за якістю крові, відродження безоплатного донорства.

За якими напрямами реформується система крові

Система крові реформується за наступними напрямами:

  • розвиток добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові,
  • стандартизація технології суб’єктів системи крові, гемонагляд щодо донорів,
  • стандартизація надання послуг з трансфузії закладами охорони здоров’я, гемонагляд щодо реципієнтів,
  • зміна фінансово-економічної моделі системи крові,
  • посилення координації системи крові та державного контролю,
  • реагування системи крові на загрози та несприятливі події.

"МОЗ планує до початку липня забезпечити затвердження документів щодо змін фінансово-економічної моделі системи крові та посилення координації системи крові та державного контролю. А також розробити комплекс заходів щодо розслідування серйозних несприятливих випадків та реакцій при тестуванні та переливанні крові", — заявив Радуцький. 

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Нагадаємо, у березні в Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років. 

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