Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow В Украине изменят правила сбора крови: что предлагают депутаты и Минздрав arrow

В Украине изменят правила сбора крови: что предлагают депутаты и Минздрав

30 мая 2023 11:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине изменят правила сбора крови: что предлагают депутаты и Минздрав
Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Реформирование системы крови актуально как никогда, особенно во время войны в стране. Системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине.

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Читайте также:

Реформирование системы крови в Украине

Радуцкий подчеркнул, что реформирование системы крови актуально по меньшей мере по трем причинам:

  • в условиях полномасштабного вторжения кровь доноров нужна для спасения раненых военных,
  • закон нашего Комитета, принятый Верховной Радой еще в 2020 году, до сих пор заработал лишь частично, ведь не вся "подзаконка" утверждена,
  • создание системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Он добавил, что к 2020 году Верховная Рада приняла закон нашего Комитета "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ предусматривает модернизацию отрасли, приведение ее в современные стандарты, в том числе замену устаревшего оборудования, усиление контроля качества крови, возрождение безвозмездного донорства.

По каким направлениям реформируется система крови

Система крови реформируется по следующим направлениям:

  • развитие добровольного безвозмездного донорства крови и компонентов крови,
  • стандартизация технологии субъектов системы крови, гемонаблюдение по донорам,
  • стандартизация предоставления услуг по трансфузии заведениями здравоохранения, гемонаблюдение по реципиентам,
  • изменение финансово-экономической модели системы крови,
  • усиление координации системы крови и государственного контроля,
  • реагирование крови на угрозы и неблагоприятные события.

"Минздрав планирует до начала июля обеспечить утверждение документов по изменениям финансово-экономической модели системы крови и усилению координации системы крови и государственного контроля. А также разработать комплекс мер по расследованию серьезных неблагоприятных случаев и реакций при тестировании и переливании крови", — заявил Радуцкий.

скриншот

Напомним, в марте в Киеве открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить его до 30 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас