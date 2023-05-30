В Украине изменят правила сбора крови: что предлагают депутаты и Минздрав

Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Фото: google.com

Реформирование системы крови актуально как никогда, особенно во время войны в стране. Системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине.

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Радуцкий подчеркнул, что реформирование системы крови актуально по меньшей мере по трем причинам:

в условиях полномасштабного вторжения кровь доноров нужна для спасения раненых военных,

закон нашего Комитета, принятый Верховной Радой еще в 2020 году, до сих пор заработал лишь частично, ведь не вся "подзаконка" утверждена,

создание системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Он добавил, что к 2020 году Верховная Рада приняла закон нашего Комитета "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ предусматривает модернизацию отрасли, приведение ее в современные стандарты, в том числе замену устаревшего оборудования, усиление контроля качества крови, возрождение безвозмездного донорства.

По каким направлениям реформируется система крови

Система крови реформируется по следующим направлениям:

развитие добровольного безвозмездного донорства крови и компонентов крови,

стандартизация технологии субъектов системы крови, гемонаблюдение по донорам,

стандартизация предоставления услуг по трансфузии заведениями здравоохранения, гемонаблюдение по реципиентам,

изменение финансово-экономической модели системы крови,

усиление координации системы крови и государственного контроля,

реагирование крови на угрозы и неблагоприятные события.

"Минздрав планирует до начала июля обеспечить утверждение документов по изменениям финансово-экономической модели системы крови и усилению координации системы крови и государственного контроля. А также разработать комплекс мер по расследованию серьезных неблагоприятных случаев и реакций при тестировании и переливании крови", — заявил Радуцкий.

Напомним, в марте в Киеве открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить его до 30 лет.