В Украине изменят правила сбора крови: что предлагают депутаты и Минздрав
Реформирование системы крови актуально как никогда, особенно во время войны в стране. Системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине.
Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Реформирование системы крови в Украине
Радуцкий подчеркнул, что реформирование системы крови актуально по меньшей мере по трем причинам:
- в условиях полномасштабного вторжения кровь доноров нужна для спасения раненых военных,
- закон нашего Комитета, принятый Верховной Радой еще в 2020 году, до сих пор заработал лишь частично, ведь не вся "подзаконка" утверждена,
- создание системы крови — одно из главных обязательств Украины в медицине в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Он добавил, что к 2020 году Верховная Рада приняла закон нашего Комитета "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ предусматривает модернизацию отрасли, приведение ее в современные стандарты, в том числе замену устаревшего оборудования, усиление контроля качества крови, возрождение безвозмездного донорства.
По каким направлениям реформируется система крови
Система крови реформируется по следующим направлениям:
- развитие добровольного безвозмездного донорства крови и компонентов крови,
- стандартизация технологии субъектов системы крови, гемонаблюдение по донорам,
- стандартизация предоставления услуг по трансфузии заведениями здравоохранения, гемонаблюдение по реципиентам,
- изменение финансово-экономической модели системы крови,
- усиление координации системы крови и государственного контроля,
- реагирование крови на угрозы и неблагоприятные события.
"Минздрав планирует до начала июля обеспечить утверждение документов по изменениям финансово-экономической модели системы крови и усилению координации системы крови и государственного контроля. А также разработать комплекс мер по расследованию серьезных неблагоприятных случаев и реакций при тестировании и переливании крови", — заявил Радуцкий.
Напомним, в марте в Киеве открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить его до 30 лет.