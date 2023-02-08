Влада займеться психічним здоров'ям українців

8 лютого в Києві відбулось засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії рф. Засідання пройшло за участі першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляється в Telegram-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Захистити психіку українців

"Війна впливає на кожного українця, хоч би де він перебував. Ворог робить усе, аби зламати нас морально. Мусимо цьому ефективно протидіяти. Ми консолідували зусилля органів влади, щоб діяти спільно, скоординовано та швидко", — йдеться в повідомленні.

На минулому засіданні Міжвідомчої координаційної ради було презентовано оперативну дорожню карту та створено Проєктний офіс при Кабінеті Міністрів.

На засіданні 8 лютого — схвалено візію трансформації системи психічного здоров’я та доручено МОЗ підготувати рекомендації до Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

"В основі оновленої системи, яку ми будуємо, є людина. Добробут кожного українця, кожної родини — кінцева мета наших спільних зусиль", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на днях у Львові запрацювала перша в Україні дитяча кімната ментального здоров’я. Це простір, де маленькі пацієнти можуть відпочивати та здобувати нові навички: займатися арт-терапією та іншими корисними активностями.

У Львові розвивають мережу центрів психічного здоров’я, аби всі, хто цього потребує, могли отримати якісну допомогу фахівців у комфортних умовах. Станом на зараз такі центри уже діють: у 5-й лікарні на вул. Чупринки, у 5-й поліклініці на вул. Виговського, у 2-й поліклініці на вул. Симоненка, у 1-й поліклініці на вул. Римлянина, у поліклініці дитячої лікарні святого Миколая на вул. Орлика та на базі центру реабілітації "НЕЗЛАМНІ" на вул. Мазепи.

