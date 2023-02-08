Власть займется психическим здоровьем украинцев

Власти займутся психическим здоровьем украинцев

8 февраля в Киеве состоялось заседание Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в результате агрессии рф. Заседание прошло при участии первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Защитить психику украинцев

"Война влияет на каждого украинца, где бы он ни находился. Враг делает все, чтобы сломать нас морально. Должны этому эффективно противодействовать. Мы консолидировали усилия органов власти, чтобы действовать совместно, скоординированно и быстро", — говорится в сообщении.

На прошлом заседании Межведомственного координационного совета была презентована оперативная дорожная карта и создан Проектный офис при Кабинете Министров.

На заседании 8 февраля одобрено видение трансформации системы психического здоровья и поручено Минздраву подготовить рекомендации к Плану мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской.

"В основе обновленной системы, которую мы строим, находится человек. Благосостояние каждого украинца, каждой семьи — конечная цель наших общих усилий", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях во Львове начала работать первая в Украине детская комната ментального здоровья. Это пространство, где маленькие пациенты могут отдыхать и приобретать новые навыки: заниматься арт-терапией и другими полезными активностями.

Во Львове развивают сеть центров психического здоровья, чтобы все нуждающиеся могли получить качественную помощь специалистов в комфортных условиях. По состоянию на сегодняшний день такие центры уже действуют: в 5-й больнице на ул. Чупрынки, в 5-й поликлинике по ул. Выговского, во 2-й поликлинике по ул. Симоненко, в 1-й поликлинике по ул. Римлянина, в поликлинике детской больницы святого Николая на ул. Орлика и на базе центра реабилитации "НЕЗЛАМНІ" на ул. Мазепы.