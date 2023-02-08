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В Украине трансформируют систему психического здоровья

8 февраля 2023 19:45
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Власть займется психическим здоровьем украинцев
Власти займутся психическим здоровьем украинцев
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

8 февраля в Киеве состоялось заседание Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в результате агрессии рф. Заседание прошло при участии первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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"Война влияет на каждого украинца, где бы он ни находился. Враг делает все, чтобы сломать нас морально. Должны этому эффективно противодействовать. Мы консолидировали усилия органов власти, чтобы действовать совместно, скоординированно и быстро", — говорится в сообщении.

На прошлом заседании Межведомственного координационного совета была презентована оперативная дорожная карта и создан Проектный офис при Кабинете Министров.

На заседании 8 февраля одобрено видение трансформации системы психического здоровья и поручено Минздраву подготовить рекомендации к Плану мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской.

"В основе обновленной системы, которую мы строим, находится человек. Благосостояние каждого украинца, каждой семьи — конечная цель наших общих усилий", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях во Львове начала работать первая в Украине детская комната ментального здоровья. Это пространство, где маленькие пациенты могут отдыхать и приобретать новые навыки: заниматься арт-терапией и другими полезными активностями.

Во Львове развивают сеть центров психического здоровья, чтобы все нуждающиеся могли получить качественную помощь специалистов в комфортных условиях. По состоянию на сегодняшний день такие центры уже действуют: в 5-й больнице на ул. Чупрынки, в 5-й поликлинике по ул. Выговского, во 2-й поликлинике по ул. Симоненко, в 1-й поликлинике по ул. Римлянина, в поликлинике детской больницы святого Николая на ул. Орлика и на базе центра реабилитации "НЕЗЛАМНІ" на ул. Мазепы.

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