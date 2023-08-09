В мережі магазинів "Сільпо" заперечують наявність нітратів у кавунах в продажу

Кавуни. Фото: google.com

В мережі продуктових магазинів "Сільпо" заперечують наявність нітратів у кавунах, які наразі знаходяться в продажу.

Про це редакції Новини.LIVE повідомив керівник пресслужби торгово-промислової групи Fozzy Group, якій належить, зокрема, мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", — Іван Пальчевський.

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За словами очільника пресслужби, мережа магазинів "Сільпо" має протоколи лабораторних досліджень від постачальників, які засвідчують відсутність нітратів у кавунах в продажу.

"Перевірка у атестованих лабораторіях є найбільш правильним, коректним та правдивим дослідженням на наявність нітратів у кавунах. Зауважимо, що для такого вимірювання необхідно мати відповідне обладнання, розхідні матеріали і регулярну повірку засобом вимірювальної техніки, калібрувальні та робочі розчини", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Те вимірювання, яке намагаються зробити відвідувачі магазинів за допомогою портативних нітрато-метрів чи екотестерів, не є доцільним, запевняють в пресслужбі "Сільпо".

"Ці прилади показують загальну кількість різних солей у продуктах, у тому числі й корисних для організму, а не окремо солей азотної кислоти (нітратів). Використовувати такі прилади до всіх продуктів не варто, оскільки загальна кількість солей в продуктах залежить від погоди, ґрунту, ареалу та технології вирощування", — пояснюють в пресслужбі торгової мережі.

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Нагадаємо, 8 серпня ввечері Новини.LIVE опублікували новину про те, що в одному з київських магазинів мережі "Сільпо" на продаж виставили нібито небезпечні для здоров’я кавуни. Справа у тому, що вони буцімто містять величезну кількість нітратів.

Редакція послалась на відео з соцмереж, на якому кияни перевіряють ягоди в одній з крамниць мережі "Сільпо" на вміст нітратів.

Автори відео стверджують, що при нормі нітратів у продуктах харчування до 60 мг/кг — у кавунах на відео пристрій зафіксував нібито удесятеро вищі показники вмісту цих речовин.

Цікаво, що 3 серпня в Україні та світі відзначали День кавуна. Це неофіційне свято, проте нагадує нам про прості радощі життя.

Відомо, що вперше День кавуна почали святкувати у США (National Watermelon Day). Свято вірогідно запровадили через велику популярність цієї ягоди в країні, адже Америка — країна, яка з'їдає найбільше кавунів за рік порівняно з іншими країнами.

