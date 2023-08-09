В сети магазинов "Сільпо" отрицают наличие нитратов в арбузах в продаже

Арбузы. Фото: google.com

В сети продуктовых магазинов "Сільпо" отрицают наличие нитратов в арбузах, которые находятся в продаже.

Об этом редакции Новини.LIVE сообщил руководитель прессслужбы торгово-промышленной группы Fozzy Group, которой принадлежит, в частности, сеть продуктовых супермаркетов "Сільпо", — Иван Пальчевский.

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По словам руководителя прессслужбы, у сети магазинов "Сільпо" есть протоколы лабораторных исследований от поставщиков, которые свидетельствуют об отсутствии нитратов в арбузах в продаже.

"Проверка в аттестованных лабораториях является наиболее правильным, корректным и правдивым исследованием на наличие нитратов в арбузах. Заметим, что для такого измерения необходимо иметь соответствующее оборудование, расходные материалы и регулярную поверку средством измерительной техники, калибровочных и рабочих растворов", — говорит собеседник Новини.LIVE.

То измерение, которое пытаются сделать посетители магазинов с помощью портативных нитрато-метров или экотестеров, не целесообразно, уверяют в пресс-службе "Сільпо".

"Эти приборы показывают общее количество различных солей в продуктах, в том числе и полезных для организма, а не отдельно солей азотной кислоты (нитратов). Использовать такие приборы ко всем продуктам не стоит, поскольку общее количество солей в продуктах зависит от погоды, почвы, ареала и технологии выращивания», — объясняют в пресс-службе торговой сети.

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Напомним, 8 августа вечером Новини.LIVE опубликовали новость о том, что в одном из киевских магазинов сети "Сільпо" на продажу выставили якобы опасные для здоровья арбузы — они якобы содержат огромное количество нитратов.

Редакция сослалась на видео из соцсетей, на котором киевляне проверяют ягоды в одном из магазинов сети "Сільпо" на содержание нитратов.

Авторы видео утверждают, что при норме нитратов в продуктах питания до 60 мг/кг — в арбузах на видео устройство зафиксировало якобы в десять раз более высокие показатели содержания этих веществ.

Интересно, что 3 августа в Украине и мире отмечали День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.

Известно, что впервые День арбуза начали праздновать в США (National Watermelon Day). Праздник вероятно ввели из-за большой популярности этой ягоды в стране, ведь Америка — страна, которая съедает больше всех арбузов по сравнению с другими странами.