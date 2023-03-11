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Університет Хопкінса припинив збір даних та звітність про COVID-19

11 березня 2023 19:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ресурсний центр працює з того часу, як COVID-19 був вперше виявлений у США у січні 2020 року
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ресурсний центр з питань коронавірусу Університету медицини Джона Хопкінса припинив збір та надання даних про COVID-19. Установа розпочала безпрецедентні зусилля з публічного відстеження та аналізу розгортання пандемії в режимі реального часу три роки тому.

Про це повідомляє інформаційний ресурс HUB університету Хопкінса.

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Деталі

Ресурсний центр працює з того часу, як COVID-19 був вперше виявлений у США у січні 2020 року. Перегляди вебсайту університету Хопкінса перевищивши 2,5 мільярда. Він надавав громадськості, журналістам та політикам по всій країні та всьому світу надійну інформацію та експертний аналіз у режимі реального часу.

Інформаційний ресурс HUB повідомив, що повні дані на вебсайті про пандемію, які поширені з 22 січня 2020 року по 10 березня 2023 року, залишатимуться безкоштовними та доступними для всіх.

Міждисциплінарна група центру Хопкінса, яка консультувала та керувала ресурсним центром щодо коронавірусу, продовжуватиме робити аналіз і рекомендації для громадськості. 

Президент університету Рон Деніелс наголосив, що кожен підрозділ ресурсного центру зробив свій внесок у те, щоб портал про COVID-19 перетворився на надійне джерело інформації.

"Ця міждисциплінарна швидка реакція на найгіршу світову пандемію століття є прикладом критичної ролі дослідницьких університетів у глобальних кризах. Джон Хопкінс продовжує надавати громадськості найновіші дослідження та аналіз пандемії та використовуватиме ці інструменти, щоб продовжувати будувати безпечнішу, здоровішу та стабільнішу глобальну спільноту", — додав Деніелс.

Нагадаємо, палата представників США схвалила одноголосним рішенням вимогу про публічне розголошення інформації про зв'язок між Уханьським інститутом вірусології в Китаї та пандемією COVID-19. Законопроєкт був направлений на розгляд американському президенту Джо Байдену для підпису чи вето. 

Також ми писали, що повідомлення WhatsApp, якими обмінювалися італійські політики та високопоставлені чиновники охорони здоров’я на початку пандемії коронавірусу, показують, як лідери намагалися захистити імідж країни, яка першою у Європі зіткнулася зі стрімким поширенням хвороби. Правоохоронці кажуть, що якби карантинні заходи запроваджувалися вчасно, вдалося б уникнути тисяч смертей.

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