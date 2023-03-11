Университет Хопкинса прекратил сбор данных и отчетность о COVID-19

Ресурсный центр работает с тех пор, как COVID-19 был впервые обнаружен в США в январе 2020 года

Ресурсный центр по вопросам коронавируса Университета медицины Джона Хопкинса прекратил сбор и предоставление данных о COVID-19. Учреждение предприняло беспрецедентные усилия по публичному отслеживанию и анализу развертывания пандемии в режиме реального времени три года назад.

Об этом сообщает информационный ресурс HUB университета Хопкинса.

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Ресурсный центр работает с тех пор, как COVID-19 был впервые обнаружен в США в январе 2020 года. Просмотры веб-сайта университета Хопкинса превысили 2,5 миллиарда просмотров. Он предоставлял общественности, журналистам и политикам по всей стране и всему миру надежную информацию и экспертный анализ в режиме реального времени.

Информационный ресурс HUB сообщил, что полные данные на веб-сайте о пандемии, распространенные с 22 января 2020 по 10 марта 2023 года, будут оставаться бесплатными и доступными для всех.

Междисциплинарная группа центра Хопкинса, которая консультировала и руководила ресурсным центром по коронавирусу, будет продолжать анализ и рекомендации для общественности.

Президент университета Рон Дэниелс подчеркнул, что каждое подразделение ресурсного центра внесло свой вклад в то, чтобы портал о COVID-19 превратился в надежный источник информации.

"Эта междисциплинарная быстрая реакция на худшую мировую пандемию века является примером критической роли исследовательских университетов в глобальных кризисах. Джон Хопкинс продолжает предоставлять общественности новейшие исследования и анализ пандемии и будет использовать эти инструменты, чтобы продолжать строить более безопасное, здоровое и стабильное глобальное сообщество", — добавил Дэниелс.

Напомним, палата представителей США одобрила единогласное решение требование о публичном разглашении информации о связи между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19. Законопроект был направлен на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену для подписи или вето.

Также мы писали, что сообщения WhatsApp, которыми обменивались итальянские политики и высокопоставленные чиновники здравоохранения в начале пандемии коронавируса, показывают, как лидеры пытались защитить имидж страны, первой в Европе столкнувшейся со стремительным распространением болезни. Правоохранители говорят, что если бы карантинные меры вводились вовремя, удалось избежать тысяч смертей.