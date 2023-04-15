Держава Великої Британії платитиме курцям, які кинуть палити

У Великій Британії запропонують вейпи замість цигарок: Фото Google

У Великій Британії деякі курці отримають 400 фунтів стерлінгів (близько 18 тис.грн) за те, що вони кинуть палити. Така ініціатива буде згідно з "першими у світі" новими планами охорони здоров'я.

Про це повідомила британська газета-таблоїд The Sun.

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"Вагітним жінкам будуть запропоновані фінансові стимули для відмови від куріння: близько 400 фунтів стерлінгів у вигляді ваучерів на покупки в магазинах протягом усієї вагітності. Вони видаватимуться лише в тому випадку, якщо жінка зможе довести за допомогою дихального тесту, що вона все ще не палить", — повідомляє видання.

Вагітним жінкам запропонують ваучери в магазини за відмову від паління: Фото Google

У рамках боротьби з курінням міністри також боротимуться з підлітковим вейпінгом, який головний лікар сер Кріс Вітті назвав "цілком неприйнятним". Загони боротьби з курінням каратимуть магазини, які продають цигарки підліткам, і можуть заборонити одноразові вейпи з модними квітами та смаками.

"До двох із трьох довічних курців помруть від куріння. Цигарки - єдиний продукт у продажу, який уб'є вас при правильному використанні. Ми запропонуємо мільйону курців нову допомогу у відмові від куріння. Ми фінансуватимемо нову національну схему "обмін, щоб кинути" — першу у своєму роді у світі", — сказав Міністр охорони здоров'я Ніл О'Брайєн.

Курцям пропонуватиметься безкоштовний стартовий набір для вейпінгу: Фото Google

Міністр також повідомив, що мільйон курців по всій Англії пропонуватиме безплатний стартовий набір для вейпінгу, який сприятиме відмові від куріння.

Керівники охорони здоров'я стверджують, що вейпінг та електронні сигарети значно безпечніші за тютюну, оскільки не виділяють диму і смол, що викликає рак.

У ході пілотного проєкту в Норфолку з надання ваучерів на електронні сигарети для тих, хто кидає палити, четверо з 10 осіб, які брали участь у програмі, покінчили з цією звичкою протягом місяця. Випробування ваучерів для майбутніх мам у Йорку, Шотландії та Белфасті показали, що чверть з них кинули палити, отримавши як стимул подарункові картки на суму до 400 фунтів стерлінгів (близько 18 тис.грн).

Паління провокує щонайменше 15 видів раку: Фото Google

Близько 13 відсотків людей в Англії курять — 5,4 млн дорослих, але міністри хочуть, щоб до 2030 року цей показник був нижчим від п'яти відсотків. Ця звичка викликає щонайменше 15 видів раку, включаючи 70 відсотків випадків раку легенів, а куріння під час вагітності завдає серйозної шкоди та вбиває дітей, що ще не народилися.

"Вейпи і підвищують шанси курців на успішну відмову від куріння, тому це довгоочікуваний крок уперед, але недостатній", — сказала керівник організації Action on Smoking and Health Дебора Арнотт.

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