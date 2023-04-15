Государство Великобритании будет платить курильщикам, которые бросят курить

В Великобритании будут платить деньги тем, кто бросит курить
В Великобритании некоторые курильщики получат 400 фунтов стерлингов (около 18 тыс.грн) за то, что они бросят курить. Такая инициатива будет согласно "первым в мире" новым планам здравоохранения.
Об этом сообщила британская газета-таблоид The Sun.
Советы Англии будут предлагать электронные сигареты до миллиону человек — почти пятой части курильщиков — для снижения уровня зависимости.
"Беременным женщинам будут предложены финансовые стимулы для отказа от курения: около 400 фунтов стерлингов в виде ваучеров на покупки в магазинах на протяжении всей беременности. Они будут выдаваться только в том случае, если женщина сможет доказать с помощью дыхательного теста, что она все еще не курит", — сообщает издание.
В рамках борьбы с курением министры также будут бороться с подростковым вейпингом, который главный врач сэр Крис Уитти назвал "совершенно неприемлемым". Отряды по борьбе с курением будут наказывать магазины, которые продают сигареты подросткам, и могут запретить одноразовые вейпы с модными цветами и вкусами.
"До двух из трех пожизненных курильщиков умрут от курения. Сигареты — единственный продукт в продаже, который убьет вас при правильном использовании. Мы предложим миллиону курильщиков новую помощь в отказе от курения. Мы будем финансировать новую национальную схему "обмен, чтобы бросить" - первую в своем роде в мире", — сказал Министр здравоохранения Нил О'Брайен.
Министр также сообщил, что миллиону курильщиков по всей Англии будет предлагаться бесплатный стартовый набор для вейпинга, который будет способствовать отказу от курения.
Руководители здравоохранения утверждают, что вейпинг и электронные сигареты значительно безопаснее табака, поскольку не выделяют вызывающего рак дыма и смол.
В ходе пилотного проекта в Норфолке по предоставлению ваучеров на электронные сигареты для тех, кто бросает курить, четверо из 10 человек, участвовавших в программе, покончили с этой привычкой в течение месяца. Испытания ваучеров для будущих мам в Йорке, Шотландии и Белфасте показали, что четверть из них бросили курить, получив в качестве стимула подарочные карты на сумму до 400 фунтов стерлингов (около 18 тыс.грн).
Около 13 процентов людей в Англии курят — 5,4 млн. взрослых, но министры хотят, чтобы к 2030 году этот показатель был ниже пяти процентов. Эта привычка вызывает по меньшей мере 15 видов рака, включая 70 процентов случаев рака легких, а курение во время беременности наносит серьезный вред и убивает еще не родившихся детей.
"Вейпы и повышают шансы курильщиков на успешный отказ от курения, поэтому это долгожданный шаг вперед - но недостаточный", — сказала руководитель организации Action on Smoking and Health Дебора Арнотт.
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