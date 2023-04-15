Государство Великобритании будет платить курильщикам, которые бросят курить

В Великобритании предложат вейпы вместо сигарет: Фото Google

В Великобритании некоторые курильщики получат 400 фунтов стерлингов (около 18 тыс.грн) за то, что они бросят курить. Такая инициатива будет согласно "первым в мире" новым планам здравоохранения.

Об этом сообщила британская газета-таблоид The Sun.

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"Беременным женщинам будут предложены финансовые стимулы для отказа от курения: около 400 фунтов стерлингов в виде ваучеров на покупки в магазинах на протяжении всей беременности. Они будут выдаваться только в том случае, если женщина сможет доказать с помощью дыхательного теста, что она все еще не курит", — сообщает издание.

Беременным женщинам предложат ваучеры в магазины за отказ от курения: Фото Google

В рамках борьбы с курением министры также будут бороться с подростковым вейпингом, который главный врач сэр Крис Уитти назвал "совершенно неприемлемым". Отряды по борьбе с курением будут наказывать магазины, которые продают сигареты подросткам, и могут запретить одноразовые вейпы с модными цветами и вкусами.

"До двух из трех пожизненных курильщиков умрут от курения. Сигареты — единственный продукт в продаже, который убьет вас при правильном использовании. Мы предложим миллиону курильщиков новую помощь в отказе от курения. Мы будем финансировать новую национальную схему "обмен, чтобы бросить" - первую в своем роде в мире", — сказал Министр здравоохранения Нил О'Брайен.

Курильщикам будет предлагаться бесплатный стартовый набор для вейпинга: Фото Google

Министр также сообщил, что миллиону курильщиков по всей Англии будет предлагаться бесплатный стартовый набор для вейпинга, который будет способствовать отказу от курения.

Руководители здравоохранения утверждают, что вейпинг и электронные сигареты значительно безопаснее табака, поскольку не выделяют вызывающего рак дыма и смол.

В ходе пилотного проекта в Норфолке по предоставлению ваучеров на электронные сигареты для тех, кто бросает курить, четверо из 10 человек, участвовавших в программе, покончили с этой привычкой в течение месяца. Испытания ваучеров для будущих мам в Йорке, Шотландии и Белфасте показали, что четверть из них бросили курить, получив в качестве стимула подарочные карты на сумму до 400 фунтов стерлингов (около 18 тыс.грн).

Курение провоцирует не менее 15 видов рака: Фото Google

Около 13 процентов людей в Англии курят — 5,4 млн. взрослых, но министры хотят, чтобы к 2030 году этот показатель был ниже пяти процентов. Эта привычка вызывает по меньшей мере 15 видов рака, включая 70 процентов случаев рака легких, а курение во время беременности наносит серьезный вред и убивает еще не родившихся детей.

"Вейпы и повышают шансы курильщиков на успешный отказ от курения, поэтому это долгожданный шаг вперед - но недостаточный", — сказала руководитель организации Action on Smoking and Health Дебора Арнотт.

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