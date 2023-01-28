Jaypirca: У США схвалили препарат проти рідкісного типу раку крові

У США схвалили препарат проти рідкісного типу раку крові: подробиці
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат компанії Eli Lilly для форми рідкісного раку крові. Клінічні дослідження показали хороші результати.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
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Що відомо про препарат
Препарат має назву Jaypirca. Він має доведену ефективність для пацієнтів з рецидивом або рефрактерною (несприйнятливою) мантійно-клітинною лімфомою.
Це рідкісний тип раку крові, який починається з лейкоцитів у лімфатичних вузлах і агресивно поширюється на інші частини тіла.
"Схвалення Jaypirca є важливим прогресом для пацієнтів з рецидивом або рефрактерним МКЛ, які наразі мають обмежені можливості та історично мали поганий прогноз після припинення лікування ковалентним інгібітор тирозинкінази Брутона (ВТК)", — сказав професор онкологічного центру Техаського університету Майкл Ван.
Схваленню препарату передували клінічні дослідження. З 120 пацієнтів, які перебували ранній та середній стадії, 50% відреагували на препарат, а 13% досягли ремісії.
Дослідники оцінювали ефективність дози 200 мг як максимально допустиму кількість препарату на добу, але до появи токсичності для інших систем організму.
Яка вартість препарату
Очікується, що пацієнти з мантійно-клітинною лімфомою, які пройшли щонайменше два курси хіміотерапії, зможуть придбати препарат найближчими тижням, повідомляє Reuters.
Гуртова вартість становитиме 21 тисячу доларів США на місяць за дозу 200 мг.
У компанії очікують, що впродовж року FDA схвалить ще чотири препарати, одним з яких є ліки проти ожиріння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США жінка захворіла на рак нігтів після відвідування салону краси. Під час процедури жінку випадково поранили.
Також вчені виявили, що у людей, які вживають велику кількість молочних продуктів вдвічі збільшується ризик захворювання на рак.