Jaypirca: В США одобрили препарат против редкого типа рака крови

Пациенты смогут приобрести препарат уже в ближайшие недели

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило препарат компании Eli Lilly для формы редкого рака крови. Клинические исследования показали хорошие результаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Что известно о препарате

Препарат называется Jaypirca. Он обладает доказанной эффективностью для пациентов с рецидивом или рефрактерной (невосприимчивой) мантийно-клеточной лимфомой.

Это редкий тип рака крови, начинающийся с лейкоцитов в лимфатических узлах и агрессивно распространяющийся на другие части тела.

"Одобрение Jaypirca является важным прогрессом для пациентов с рецидивом или рефрактерным ГКБ, которые имеют ограниченные возможности и исторически имели плохой прогноз после прекращения лечения ковалентным ингибитором тирозинкиназы Брутона", — сказал профессор онкологического центра Техасского университета.

Одобрению препарата предшествовали клинические исследования. Из 120 пациентов, находившихся на ранней и средней стадии, 50% отреагировали на препарат, а 13% достигли ремиссии.

Исследователи оценивали эффективность дозы 200 мг как максимально допустимое количество препарата в сутки, но до появления токсичности других систем организма.

Какая стоимость препарата

Ожидается, что пациенты с мантийно-клеточной лимфомой, прошедшие по меньшей мере два курса химиотерапии, смогут приобрести препарат в ближайшие недели, сообщает Reuters.

Оптовая стоимость будет составлять 21 тысячу долларов США в месяц за дозу 200 мг.

В компании ожидают, что в течение года FDA одобрит еще четыре препарата, одним из которых является лекарство против ожирения.

Напомним, ранее сообщалось, что в США женщина заболела раком ногтей после посещения салона красоты. Во время процедуры женщину случайно ранили.

Также ученые обнаружили, что у людей, употребляющих большое количество молочных продуктов, вдвое увеличивается риск заболевания раком.