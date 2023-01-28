Jaypirca: В США одобрили препарат против редкого типа рака крови

В США одобрили препарат против редкого типа рака крови: подробности
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило препарат компании Eli Lilly для формы редкого рака крови. Клинические исследования показали хорошие результаты.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Что известно о препарате
Препарат называется Jaypirca. Он обладает доказанной эффективностью для пациентов с рецидивом или рефрактерной (невосприимчивой) мантийно-клеточной лимфомой.
Это редкий тип рака крови, начинающийся с лейкоцитов в лимфатических узлах и агрессивно распространяющийся на другие части тела.
"Одобрение Jaypirca является важным прогрессом для пациентов с рецидивом или рефрактерным ГКБ, которые имеют ограниченные возможности и исторически имели плохой прогноз после прекращения лечения ковалентным ингибитором тирозинкиназы Брутона", — сказал профессор онкологического центра Техасского университета.
Одобрению препарата предшествовали клинические исследования. Из 120 пациентов, находившихся на ранней и средней стадии, 50% отреагировали на препарат, а 13% достигли ремиссии.
Исследователи оценивали эффективность дозы 200 мг как максимально допустимое количество препарата в сутки, но до появления токсичности других систем организма.
Какая стоимость препарата
Ожидается, что пациенты с мантийно-клеточной лимфомой, прошедшие по меньшей мере два курса химиотерапии, смогут приобрести препарат в ближайшие недели, сообщает Reuters.
Оптовая стоимость будет составлять 21 тысячу долларов США в месяц за дозу 200 мг.
В компании ожидают, что в течение года FDA одобрит еще четыре препарата, одним из которых является лекарство против ожирения.
Напомним, ранее сообщалось, что в США женщина заболела раком ногтей после посещения салона красоты. Во время процедуры женщину случайно ранили.
Также ученые обнаружили, что у людей, употребляющих большое количество молочных продуктов, вдвое увеличивается риск заболевания раком.