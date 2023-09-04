У Польщі кількість жертв від смертельної хвороби зросла до майже 20 осіб
У Польщі в Жешуві від спалаху легіонельозу померло вже 19 людей. Таку кількість загиблих назвали в Санітарно-епідеміологічній службі міста.
Про це повідомляє Polsat News.
Скільки захворіло людей на легіонельоз у Жешуві
Зазначається, що багато потерпілих померло від хронічних захворювань, а кількість інфікованих зросла до 160 осіб.
Найбільше виявлено хворих у Жешуві — 107 людей та Жешувському повіті — 37, а в інших повітах воєводства — лише декілька випадків інфікування.
Нагадаємо, що кілька днів тому у Польщі зареєстрували спалах легіонельозу, який ще називають "хворобою легіонерів". Таку назву хвороба отримала після випадку в одному з готелів у Філадельфії, де в 1976 році відбувався конгрес Американського легіону. Тоді з високою температурою і пневмонією госпіталізували 221 людину, 34 з яких померли. Довгий час тривало розслідування, в ході якого з'ясували, що причиною хвороби стали бактерії Legionella, які поширились вентиляційною системою готелю і люди їх вдихнули.
Симптоми легіонельозу:
- все починається з лихоманки, ознобу, головного і м'язового болю;
- після цього з'являється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії;
- частина пацієнтів страждає від діареї, а інші відчувають сплутаність свідомості або марення.
Хвороба розвивається через 5-6 днів після зараження. Точний діагноз відповідно до симптомів встановити важко, тому варто проводити лабораторні дослідження.