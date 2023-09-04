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В Польше количество жертв от смертельной болезни возросло до почти 20 человек

4 сентября 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Польше количество жертв от смертельной болезни возросло до почти 20 человек
Женщина, лежа в постели в больничной палате. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Польше в Жешуве от вспышки легионеллеза умерло уже 19 человек. Такое количество погибших было названо в Санитарно-эпидемиологической службе города.

Об этом сообщает Polsat News.

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Отмечается, что многие пострадавшие умерли от хронических заболеваний, а количество инфицированных возросло до 160 человек.

Больше всего обнаружено больных в Жешуве — 107 человек и Жешувском уезде — 37, а в других уездах воеводства — всего несколько случаев инфицирования.

Напомним, что несколько дней назад в Польше зарегистрировали вспышку легионеллеза, которую еще называют "болезнью легионеров". Такоє название болезнь получила после случая в одной из гостиниц в Филадельфии, где в 1976 году проходил конгресс Американского легиона. Тогда с высокой температурой и пневмонией госпитализировали 221 человека, 34 из которых скончались. Долгое время продолжалось расследование, в ходе которого выяснили, что причиной болезни стали бактерии Legionella, которые распространились по вентиляционной системе отеля и люди их вдохнули.

Симптомы легионеллеза:

  • все начинается с лихорадки, озноба, головной и мышечной боли;
  • после этого появляется сухой кашель и затрудненное дыхание, прогрессирующее к тяжелой пневмонии;
  • часть пациентов страдает диареей, а другие чувствуют спутанность сознания или бред.

Болезнь развивается спустя 5-6 дней после заражения. Точный диагноз в соответствии с симптомами установить сложно, поэтому следует проводить лабораторные исследования.

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