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У МОЗ розповіли про збільшення кількості інсультів в Україні

11 серпня 2023 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У МОЗ розповіли про збільшення кількості інсультів в Україні
Старий чоловік під час інсульту. Фото: Oxford Medical
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10-15 років. Кількість інсультів у країні виросла на 16%.

Про це  пишуть у МОЗ.

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Нині в Україні  229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті". 

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.

Чим небезпечний інсульт

Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, унаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку.

Інсульт може трапитися в будь-якому віці, оскільки його причиною часто є вроджені патології судин, ускладнення гіпертонічних захворювань і нездоровий спосіб життя.

Нагадуємо, названо популярний вітамін, що різко збільшує ризик інсульту.

Раніше ми вже повідомляли, що вчені назвали особливості звуку кашлю при раку легень. 

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