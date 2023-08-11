У МОЗ розповіли про збільшення кількості інсультів в Україні
Через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10-15 років. Кількість інсультів у країні виросла на 16%.
Про це пишуть у МОЗ.
Нині в Україні 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.
Чим небезпечний інсульт
Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, унаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку.
Інсульт може трапитися в будь-якому віці, оскільки його причиною часто є вроджені патології судин, ускладнення гіпертонічних захворювань і нездоровий спосіб життя.
Нагадуємо, названо популярний вітамін, що різко збільшує ризик інсульту.
Раніше ми вже повідомляли, що вчені назвали особливості звуку кашлю при раку легень.