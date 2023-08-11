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В Минздраве рассказали об увеличении количества инсультов в Украине

11 августа 2023 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минздраве рассказали об увеличении количества инсультов в Украине
Старик во время инсульта. Фото: Oxford Medical
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате средний возраст пациентов с диагностированным инсультом может снизиться ориентировочно на 10-15 лет. Число инсультов в стране выросло на 16%.

Об этом пишут в Минздраве.

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В настоящее время в Украине 229 медицинских учреждений, предоставляющих услуги по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

В настоящее время заработали обновленные маршруты для пациентов с инсультами. Это способствует снижению летальности и инвалидизации.

Чем опасен инсульт

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга.

Инсульт может случиться в любом возрасте, поскольку его причиной часто являются врожденные патологии сосудов, осложнения гипертонических заболеваний и нездоровый образ жизни.

Напоминаем, назван популярный витамин, резко увеличивающий риск инсульта.

Ранее мы уже сообщали, что ученые назвали особенности звука кашля при раке легких.

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