В Минздраве рассказали об увеличении количества инсультов в Украине
В результате средний возраст пациентов с диагностированным инсультом может снизиться ориентировочно на 10-15 лет. Число инсультов в стране выросло на 16%.
Об этом пишут в Минздраве.
В настоящее время в Украине 229 медицинских учреждений, предоставляющих услуги по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".
В настоящее время заработали обновленные маршруты для пациентов с инсультами. Это способствует снижению летальности и инвалидизации.
Чем опасен инсульт
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга.
Инсульт может случиться в любом возрасте, поскольку его причиной часто являются врожденные патологии сосудов, осложнения гипертонических заболеваний и нездоровый образ жизни.
Напоминаем, назван популярный витамин, резко увеличивающий риск инсульта.
Ранее мы уже сообщали, что ученые назвали особенности звука кашля при раке легких.