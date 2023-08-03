У МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС

Перевірка поверхневих водойм. Фото: google

Станом на 3 серпня поверхневі водойми не відповідають санітарним нормам у 15% випадків внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Тоді як у перші дні після забруднення цей показник дорівнював 35%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Рівень забруднення води

Повідомляється, що поверхневі води все ще залишаються небезпечними для купання та використання.

"Ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання", — зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

І додає, що у воді продовжують виявляти ротавірус.

"У воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій — тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються", — додає Кузін.

Водночас ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей контрольована. Холери, вірусного гепатиту та спалахів гострих інфекційних хвороб не виявили.

Проби ґрунту

Окрім цього, спеціалісти ЦКПХ беруть проби ґрунту для дослідження. Їх проводять на тих територіях областей, де повністю спала вода після затоплення.

Такі дослідження дозволяють визначити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, перевірити наявність у ньому токсичних речовин та паразитів.

Нагадаємо, в Укргідроенерго розповіли, коли відновлять Каховську ГЕС. Відтак, після деокупації, протягом двох років планують збудувати тимчасові греблі та набрати паводкову воду для Каховського водосховища. Для повного відновлення станції та гідроспоруд потрібно сім з половиною — вісім років.