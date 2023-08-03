В Минздраве рассказали, какая ситуация с водой на юге после подрыва Каховской ГЭС

Проверка поверхностных водоемов. Фото: google

По состоянию на 3 августа поверхностные водоемы не соответствуют санитарным нормам в 15% случаев в результате теракта на Каховской ГЭС. В то время как в первые дни после загрязнения этот показатель равнялся 35%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Уровень загрязнения воды

Сообщается, что поверхностные воды все еще остаются небезопасными для купания и использования.

"Мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для последующего употребления", — отмечает замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

И добавляет, что в воде продолжают выявлять ротавирус.

"В воде обнаруживается ротавирус, возбудители острых кишечных инфекций — то есть риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются", — добавляет Кузин.

В то же время ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей — контролируемая. Холеры, вирусного гепатита и вспышек острых инфекционных заболеваний не обнаружены.

Пробы грунта

Кроме того, специалисты ЦКПХ берут пробы почвы для исследования. Их производят на тех территориях областей, где полностью спала вода после затопления.

Такие исследования позволяют определить уровень загрязнения почвы. В частности, проверить наличие токсичных веществ и паразитов.

Напомним, в Укргидроэнерго рассказали, когда восстановят Каховскую ГЭС. После деоккупации в течение двух лет планируют построить временные плотины и набрать паводковую воду для Каховского водохранилища. Для полного восстановления станции и гидросооружений нужно семь с половиной — восемь лет.