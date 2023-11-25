У МОЗ дали поради, як допомогти собі після безсонної ночі

Дівчина лежить у ліжку. Ілюстративне фото google.com

За період повномасштабної війни нічні сирени, обстріли та вибухи збільшили безсоння в українців. У Міністерстві охорони здоров'я зібрали поради, що можуть допомогти після безсонної ночі.

Про це повідомляє МОЗ.

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Постійні повітряні тривоги, а також переживання за своє життя та своїх близьких, ускладнили ситуацію українців з нормальним сном. У МОЗ розповіли, що робити, якщо після безсонної ночі ви почуваєтеся втомленими та розбитими.

Поради, як допомогти собі після безсонної ночі:

Білкова їжа . Вона активує нейрони, що утворюють орексин — білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

. Вона активує нейрони, що утворюють орексин — білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку. Кава. Одна-дві чашки кави додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

Одна-дві чашки кави додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність. Денний сон. Щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.

"Найкращий час для денного сну — між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години — за цей час ви встигнете подрімати і легко прокинетеся", — зазначають у МОЗ.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. Важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь.

Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. Важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь. Поблажливість до себе. Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.

Вважається, що людина, яка не спить вночі чи лягає дуже пізно, шкодить своєму організму. Чи шкідливо вести нічний спосіб життя і які небезпеки існують для здоров'я?Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи. Відтепер її зможе видавати сімейний лікар.