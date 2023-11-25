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У МОЗ дали поради, як допомогти собі після безсонної ночі

25 листопада 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У МОЗ дали поради, як допомогти собі після безсонної ночі
Дівчина лежить у ліжку. Ілюстративне фото google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За період повномасштабної війни нічні сирени, обстріли та вибухи збільшили безсоння в українців. У Міністерстві охорони здоров'я зібрали поради, що можуть допомогти після безсонної ночі.

Про це повідомляє МОЗ.

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Постійні повітряні тривоги, а також переживання за своє життя та своїх близьких, ускладнили ситуацію українців з нормальним сном. У МОЗ розповіли, що робити, якщо після безсонної ночі ви почуваєтеся втомленими та розбитими.

Поради, як допомогти собі після безсонної ночі:

  • Білкова їжа. Вона активує нейрони, що утворюють орексин — білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.
  • Кава. Одна-дві чашки кави додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.
  • Денний сон. Щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.

"Найкращий час для денного сну — між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години — за цей час ви встигнете подрімати і легко прокинетеся", — зазначають у МОЗ.

  • Прогулянка на свіжому повітрі. Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. Важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь. 
  • Поблажливість до себе. Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.

Вважається, що людина, яка не спить вночі чи лягає дуже пізно, шкодить своєму організму. Чи шкідливо вести нічний спосіб життя і які небезпеки існують для здоров'я?Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи. Відтепер її зможе видавати сімейний лікар.

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