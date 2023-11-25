У МОЗ дали поради, як допомогти собі після безсонної ночі
За період повномасштабної війни нічні сирени, обстріли та вибухи збільшили безсоння в українців. У Міністерстві охорони здоров'я зібрали поради, що можуть допомогти після безсонної ночі.
Про це повідомляє МОЗ.
Поради, як побороти наслідки безсонної ночі
Постійні повітряні тривоги, а також переживання за своє життя та своїх близьких, ускладнили ситуацію українців з нормальним сном. У МОЗ розповіли, що робити, якщо після безсонної ночі ви почуваєтеся втомленими та розбитими.
Поради, як допомогти собі після безсонної ночі:
- Білкова їжа. Вона активує нейрони, що утворюють орексин — білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.
- Кава. Одна-дві чашки кави додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.
- Денний сон. Щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.
"Найкращий час для денного сну — між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години — за цей час ви встигнете подрімати і легко прокинетеся", — зазначають у МОЗ.
- Прогулянка на свіжому повітрі. Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. Важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь.
- Поблажливість до себе. Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.
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