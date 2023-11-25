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В МОЗ дали советы, как помочь себе после бессонной ночи

25 ноября 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В МОЗ дали советы, как помочь себе после бессонной ночи
Девушка лежит в постели. Иллюстративная фотография google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

За период полномасштабной войны ночные сирены, обстрелы и взрывы увеличили бессонницу у украинцев. В Министерстве здравоохранения собрали советы, которые могут помочь после бессонной ночи.

Об этом сообщает МОЗ.

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Постоянные воздушные тревоги, а также переживания за свою жизнь и близких, усложнили ситуацию украинцев с нормальным сном. В Минздраве рассказали, что делать, если после бессонной ночи вы чувствуете себя уставшими и разбитыми.

Советы, как помочь себе после бессонной ночи:

  • Белковая пища. Она активирует нейроны, образующие орексин — белковые молекулы, способствующие бодрости. Поэтому после бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.
  • Кофе. Одна-две чашки кофе добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.
  • Дневной сон. Чтобы восстановить силы, можно подремать днем 20-30 минут, но не больше, иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми. Также не стоит спать после 14 часов, ведь это может нарушить ночной сон.

"Лучшее время для дневного сна — между 12:00 и 14:00, сразу после обеденной чашки кофе. Кофеин начинает действовать примерно через пол часа — за это время вы успеете вздремнуть и легко проснетесь", — отмечают в Минздраве.

  • Прогулка на открытом воздухе. Движение будет стимулировать активность мозга, а солнечный свет — посылать на сетчатку глаза сигналы о том, что сейчас день, и организм будет блокировать выработку мелатонина гормона сна. Тяжелые и интенсивные тренировки лучше отложить на те дни, когда вы будете хорошо высыпаться.
  • Снисходительность к себе. Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность и бдительность. Потому после бессонной ночи не старайтесь быть на 100% эффективными.

Считается, что человек, который бодрствует ночью или ложится очень поздно, вредит своему организму. Вредно ли вести ночной образ жизни и какие опасности существуют для здоровья? Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube канале.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины упростили процедуру получения справки для зачисления ребенка в школу. Теперь ее сможет выдавать семейный врач.

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