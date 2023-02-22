У Львові зросла захворюваність на коронавірус

На амбулаторному лікуванні перебуває 920 хворих

Впродовж останнього тижня медики зафіксували значне збільшення кількості позитивних швидких тестів на COVID-19 серед мешканців Львівської громади.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, як повідомили у міському Центрі здоров’я та медичної статистики, упродовж 11-22 лютого виявили 955 позитивних тестів, тоді як упродовж 3-10 лютого — 480, та упродовж 25 січня-2 лютого — 240.

У трьох міських лікарнях — лікарні святого Пантелеймона, лікарні святого Миколая та 5-тій лікарні, зараз лікують 77 хворих на коронавірус (з них 21 дитина). За останню добу госпіталізували 17 хворих, виписали — 14.

Водночас на амбулаторному лікуванні перебуває 920 хворих.

Нагадаємо, у міських поліклініках Львова можна щепитись першою чи другою дозою вакцини, або ж ревакцинуватись — тобто зробити бустерну дозу. Доступні вакцини — Pfizer, CoronaVac та Johnson&Johnson. Як наголошують медики, вакцина "вчить" імунну систему розпізнавати вірус і боротися з ним.

Записатись на вакцинацію можна за номером телефону поліклініки або у свого сімейного лікаря чи самостійно у системі Helsi.

Нагадаємо, ми раніше писали, що з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 2104 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків та госпіталізацій.