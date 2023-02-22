Во Львове возросла заболеваемость коронавирусом

Во Львове стремительно возросла заболеваемость коронавирусом
В течение последней недели медики зафиксировали значительное увеличение количества положительных быстрых тестов на COVID-19 среди жителей Львовской громады.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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В частности, как сообщили в городском Центре здоровья и медицинской статистики, в течение 11-22 февраля выявили 955 положительных тестов, тогда как в течение 3-10 февраля — 480, и в течение 25 января — 2 февраля — 240.
В трех городских больницах — больницы святого Пантелеймона, больницы святого Николая и 5-й больницы, сейчас лечат 77 больных коронавирусом (из них 21 ребенок). За последние сутки госпитализировали 17 больных, выписали — 14.
В то же время на амбулаторном лечении находится 920 больных.
Напомним, в городских поликольниках Львова можно прививаться первой или второй дозой вакцины, или же ревакцинироваться, то есть сделать бустерную дозу. Доступные вакцины — Pfizer, CoronaVac и Johnson&Johnson. Как отмечают медики, вакцина "учит" иммунную систему распознавать вирус и бороться с ним.
Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники, у своего семейного врача или самостоятельно в системе Helsi.
Напомним, мы ранее писали, что с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 2104 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев и госпитализаций.