У Львівській лікарні виходили хлопчика з вагою 580 грамів

Хлопчик став найменшою дитиною за всю історію Львівського обласного клінічного перинатального центру

Хлопчик з вагою 580 грамів, що народився на 24-му тижні гестації, та успішно виписаний з мамою додому, став найменшою виходженою дитиною за всю історію Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Про це інформує Львівський обласний перинатальний центр

Наприкінці листопада Вікторія Колдра народила хлопчика на неповному 24 тижні вагітності. Немовля у вкрай важкому стані перевели у реанімацію.

"30 листопада у Вікторії народився дрібненький-дрібненький хлопчик із масою 580 грамів. Стан дитини був дуже важкий, вона перебувала на штучній вентиляції легень. З перших днів життя хлопчик переніс багато ускладнень: він мав пневмоторакс, були проблеми з вигодовуванням, диханням", — каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вікторя Колдра.

Як повідомила директорка закладу Марія Малачинська, у дитячій реанімації малюк провів 34 дні та з масою тіла 1200 грамів був переведений на 2-й етап виходжування передчасно народжених дітей.

"Титанічна робота фахівців наших неонатологічних відділень та можливість комплексних медичних послуг в межах однієї установи дали малечі шанс на здорове майбутнє. Щоденні процедури, консультації суміжних спеціалістів, налагодження грудного вигодовування сприяли позитивній динаміці розвитку. Дуже важливу роль відіграла активна участь мами, яка довіряла лікарям та була впевнена в успіху. Вікторія постійно спілкувалася з синочком, розповідала казки та співала колискові", — зазначила Марія Малачинська.

У результаті на 91 добу з вагою 2510 грамів дитина виписалася додому.

"Ми надали усі необхідні рекомендації та запропонували спостереження у відділенні медичної реабілітації для передчасно народжених та малих дітей. Для мами й дитини в нас є послуги педіатра та інших лікарів, вакцинація, масажі, заняття з фізичним терапевтом та всі необхідні консультації. Бажаємо усім колективом хлопчику щасливої долі, міцного здоров’я та вирости справжнім українським козаком", — каже керівниця обласного перинатального центру.

Нагадаємо, ми раніше писали як на Одещині приймали екстрені пологи вдома. Повідомлялося, що 34-річна жінка почала народжувати вдома. Медики зробили все можливе, аби мати з дитиною були здорові.

Додамо, що всіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.