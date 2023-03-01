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Во Львовской больнице выходили мальчика с весом 580 граммов: это самый маленький пациент в истории родильного

1 марта 2023 13:09
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской больнице выходили мальчика с весом 580 грамм
Мальчик стал самым маленьким ребенком за всю историю Львовского областного клинического перинатального центра
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Мальчик с весом 580 граммов, родившийся на 24-й неделе гестации, успешно выписанный с мамой домой, стал самым маленьким выхаженным ребенком за всю историю Львовского областного клинического перинатального центра.

Об этом сообщает Львовский областной перинатальный центр.

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В конце ноября Виктория Колдра родила мальчика на неполной 24 неделе беременности. Младенца в крайне тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

"30 ноября у Виктории родился маленький-меленький мальчик с массой 580 граммов. Состояние ребенка было очень тяжелым, он находился на искусственной вентиляции легких. С первых дней жизни мальчик перенес много осложнений: у него был пневмоторакс, были проблемы с вскармливанием, дыханием", — говорит заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Виктория Колдра.

Как сообщила директор учреждения Мария Малачинская, в детской реанимации малыш провел 34 дня и с массой тела 1200 граммов был переведен на 2-й этап выхаживания преждевременно рожденных детей.

"Титаническая работа специалистов наших неонатологических отделений и возможность комплексных медицинских услуг в пределах одного учреждения дали малышам шанс на здоровое будущее. Ежедневные процедуры, консультации смежных специалистов, налаживание грудного вскармливания способствовали позитивной динамике развития. была уверена в успехе. Виктория постоянно общалась с сынишкой, рассказывала сказки и пела колыбельные" , — отметила Мария Малачинская.

В результате на 91 сутки с весом 2510 граммов ребенок выписался домой.

"Мы предоставили все необходимые рекомендации и предложили наблюдение в отделении медицинской реабилитации для преждевременно рожденных и малых детей. Для мамы и ребенка у нас есть услуги педиатра и других врачей, вакцинация, массажи, занятия с физическим терапевтом и все необходимые консультации. Желаем всем коллективом мальчика счастливой судьбы, крепкого здоровья и вырасти настоящим украинским казаком» , — говорит руководитель областного перинатального центра.

Напомним, мы раньше писали как на Одесщине принимали экстренные роды дома . Сообщалось, что 34-летняя женщина стала рожать дома. Медики сделали все возможное, чтобы мать с ребенком были здоровы.

Добавим, что все новорожденные государство обеспечивает пакетами малыша . В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены.

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