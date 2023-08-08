У Києві продають кавуни з нітратами: чи знімуть з продажу

Кавуни у столичному магазині мережі "Сільпо". Фото: скриншот

В одному з київських магазинів мережі "Сільпо" на продаж виставили небезпечні кавуни. Справа у тому, що вони містять величезну кількість нітратів.

У мережі з‘вилося відео, на якому кияни перевіряють ягоди на вміст нітратів.

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В сезон продажу кавунів легко придбати ягоду, яка добряче "накачана" нітратами. Тому обачні громадяни, аби не придбати неякісний товар, самостійно їх перевіряють нітратомірами.

Так, в одній із крамниць мережі "Сільпо", кияни первірили якість смугастої ягоди і були шоковані.

"При нормі 60 мг/кг у цих кавунах пристрій показав удесятеро більше", — написали користувачі мереж.

Відомо, що нітрати є у будь-якій ягоді, але допустимий рівень — 60 мг на 1 кг ваги. Якщо цей рівень вище — кавун їсти не можна.

Дописувачі повідомили про свої спостереження адміністрації магазину. Чи знімуть товар з продажу, наразі невідомо.

Кавуни на вміст нітратів можна перевірити без нітратоміра

Є кілька ознак, за якими можна визначити наявність нітратів в ягоді. Для цього треба розрізати кавун:

подивитися на зріз: якщо він гладкий і дзеркальний, то, швидше за все, кавун з "хімією"; у хорошій ягоди зріз цукристий і дрібні крупинки м'якоті;

звернути увагу на прожилки: якщо вони жовтого або оранжевого кольору — це також говорить про великий вміст нітратів. В якісному кавуні прожилки білого кольору;

опустити шмат кавуна у воду: якщо вона відразу забарвиться в яскравий колір, то кавуну допомогли "дозріти", якщо вода трохи помутніє і стане рожевою — все в порядку.

Шматочки кавуна. Фото: Google

Нагадаємо, 3 серпня в Україні та світі відзначали День кавуна. Це неофіційне свято, проте нагадує нам про прості радощі життя.

Відомо, що вперше День кавуна почали святкувати у США (National Watermelon Day). Свято вірогідно запровадили через велику популярність цієї ягоди в країні, адже Америка — країна, яка з'їдає найбільше кавунів за рік порівняно з іншими країнами.