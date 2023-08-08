В Киеве продают арбузы с нитратами: снимут ли с продажи
В одном из киевских магазинов сети "Сільпо" на продажу выставили опасные арбузы. Дело в том, что они содержат множество нитратов.
В сети появилось видео, на котором киевляне проверяют ягоды на содержание нитратов.
В Киеве продают опасные арбузы
В сезон продажи арбузов легко приобрести ягоду, которая изрядно "накачана" нитратами. Поэтому осмотрительные граждане, чтобы не приобрести некачественный товар, их самостоятельно проверяют нитратомерами.
Так, в одном из магазинов сети "Сільпо" киевляне проверили качество полосатой ягоды и были в шоке.
"При норме 60 мг/кг в этих арбузах устройство показало в десять раз больше", — написали пользователи сетей.
Известно, что нитраты есть в любой ягоде, но допустимый уровень — 60 мг на 1 кг веса. Если этот уровень выше — арбуз есть нельзя.
Покупатели сообщили о своих наблюдениях администрации магазина. Снимут ли товар с продаж, пока неизвестно.
Арбузы на содержание нитратов можно проверить без нитратомера
Есть несколько признаков, по которым можно определить наличие нитратов в ягоде. Для этого нужно разрезать арбуз:
- посмотреть на срез: если он гладкий и зеркальный, то, скорее всего, арбуз с "химией"; у хорошей ягоды срез сахаристый и мелкие крупинки мякоти;
- обратить внимание на прожилки: если они желтого или оранжевого цвета — это также говорит о большом содержании нитратов. В качественном арбузе прожилки белого цвета;
- опустить кусок арбуза в воду: если он сразу окрасится в яркий цвет, то арбузу помогли "созреть", если вода немного помутнеет и станет розовой — все в порядке.
Напомним, 3 августа в Украине и мире отмечали День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.
Известно, что впервые День арбуза начали праздновать в США (National Watermelon Day). Праздник вероятно придумали из-за большой популярности этой ягоды в стране, ведь Америка — страна, которая съедает больше арбузов за год по сравнению с другими странами.