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В Киеве продают арбузы с нитратами: снимут ли с продажи

8 августа 2023 23:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киеве продают арбузы с нитратами: снимут ли с продажи
Арбузы в столичном магазине сети "Сільпо". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В одном из киевских магазинов сети "Сільпо" на продажу выставили опасные арбузы. Дело в том, что они содержат множество нитратов.

В сети появилось видео, на котором киевляне проверяют ягоды на содержание нитратов.

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В Киеве продают опасные арбузы

В сезон продажи арбузов легко приобрести ягоду, которая изрядно "накачана" нитратами. Поэтому осмотрительные граждане, чтобы не приобрести некачественный товар, их самостоятельно проверяют нитратомерами.

Так, в одном из магазинов сети "Сільпо" киевляне проверили качество полосатой ягоды и были в шоке.

"При норме 60 мг/кг в этих арбузах устройство показало в десять раз больше", — написали пользователи сетей.

Известно, что нитраты есть в любой ягоде, но допустимый уровень — 60 мг на 1 кг веса. Если этот уровень выше — арбуз есть нельзя.

Покупатели сообщили о своих наблюдениях администрации магазина. Снимут ли товар с продаж, пока неизвестно.

Арбузы на содержание нитратов можно проверить без нитратомера

Есть несколько признаков, по которым можно определить наличие нитратов в ягоде. Для этого нужно разрезать арбуз:

  • посмотреть на срез: если он гладкий и зеркальный, то, скорее всего, арбуз с "химией"; у хорошей ягоды срез сахаристый и мелкие крупинки мякоти;
  • обратить внимание на прожилки: если они желтого или оранжевого цвета — это также говорит о большом содержании нитратов. В качественном арбузе прожилки белого цвета;
  • опустить кусок арбуза в воду: если он сразу окрасится в яркий цвет, то арбузу помогли "созреть", если вода немного помутнеет и станет розовой — все в порядке.
Кусочки арбуза. Фото: Google

Напомним, 3 августа в Украине и мире отмечали День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.

Известно, что впервые День арбуза начали праздновать в США (National Watermelon Day). Праздник вероятно придумали из-за большой популярности этой ягоды в стране, ведь Америка — страна, которая съедает больше арбузов за год по сравнению с другими странами.

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