Стало відомо, у скільки обійдеться виробництво мозкових чипів компанії Маска

Ілон Маск. Фото: google.com

Фахівці оцінили стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів. Зазначається, що вартість такого "задоволення" складає пʼять мільярдів доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

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Дослідники заявляють, що знадобиться кілька років, аби отримати офіційний дозвіл на комерційне використання.

Колишній програмний директор нейронної інженерії Національного інституту здоров’я США Кіп Людвіг заявив, що компанії Neuralink знадобиться ще принаймні 10 років, щоб комерціалізувати свій мозковий імплант.

Ілон Маск заявив свої грандіозні амбіції щодо Neuralink, заявивши, що його чіп дозволить як здоровим, так і людям з обмеженими можливостями заходити в сусідні заклади для швидкого хірургічного введення пристроїв для лікування ожиріння, аутизму, депресії та шизофренії. Він навіть бачить, як їх використовують для веб-серфінгу та телепатії.

"Операції з акціями на суму близько 5 мільярдів доларів були здійснені акціонерами, такими як співробітники та перші спонсори компанії, а не продаж Neuralink нових акцій інвесторам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл на експерименти щодо дослідження імплантатів у людський мозок. "Зелене світло" надало Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Американська організація Управління з контролю за продуктами й ліками США погодила перші клінічні випробування на людях. Щоправда, компанія не уточнила мети дослідження, зазначивши лише, що набір ще не проводився, і "більше деталей буде доступно найближчим часом".