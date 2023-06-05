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Стало известно, во сколько обойдется производство мозговых чипов компании Маска

5 июня 2023 19:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Стало известно, во сколько обойдется производство мозговых чипов компании Маска
Илон Маск. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Специалисты оценили стартап Илона Маска по производству мозговых чипов. Отмечается, что стоимость такого "удовольствия" составляет пять миллиардов долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

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Исследователи заявляют, что понадобится несколько лет, чтобы получить официальное разрешение на коммерческое использование.

Бывший программный директор нейронной инженерии Национального института здоровья США Кип Людвиг заявил, что компании Neuralink понадобится еще как минимум 10 лет, чтобы коммерциализировать свой мозговой имплант.

Илон Маск заявил свои грандиозные амбиции по Neuralink, заявив, что его чип позволит как здоровым, так и людям с ограниченными возможностями заходить в соседние заведения для быстрого хирургического введения устройств для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении. Он даже видит, как они используются для веб-серфинга и телепатии.

"Операции с акциями на сумму около 5 миллиардов долларов были осуществлены акционерами, такими как сотрудники и первые спонсоры компании, а не продажа Neuralink новых акций инвесторам", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что компания Илона Маска Neuralink получила разрешение на эксперименты по исследованию имплантатов в человеческий мозг. "Зеленый свет" предоставило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Американская организация Управления по контролю за продуктами и лекарствами США согласовала первые клинические испытания на людях. Правда, компания не уточнила цели исследования, отметив лишь, что набор еще не производился, и "больше деталей будет доступно в ближайшее время".

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