Чи шкідлива окрошка для здоров'я

Перша страва окрошка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Попереду літо, а це означає, що починається сезон приготування такої прохолодної страви, як "окрошка". Є кілька порад від дієтолога, як зробити цю першу страву кориснішою для здоров'я.

Про це повідомила дієтологиня та сімейна лікарка Катерина Пашко.

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"Можна зробити більш дієтичний рецепт та обрати замість ковбаси курку або індичку. Дехто готує окрошку з лососем. Мені особисто подобається готувати на квасі. Зараз ще є такий модний напій "комбуча", думаю, що цього літа будуть якісь хіпстерські рецепти з комбучею", — повідомила дієтологиня.

Окрошка в раціоні харчування. Фото: Freepik

Лікарка відзначає, що оскільки цю страву не їдять протягом всього року, вона не є шкідливою.

Чи шкідлива окрошка через те, що вона холодна?

"Потрібно пити теплу воду, вона буде сприяти виділенню жовчі, тому воду п'ємо теплою. Щодо їжі, деяким людям по конституції потрібно їсти теплу їжу, оскільки вона краще засвоюється, але сказати, що окрошка буде шкідливою через низьку температуру, не можна. Важливіше слідувати за якістю", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.