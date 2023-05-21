Вредна ли окрошка для здоровья

Первое блюдо – окрошка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Впереди лето, а это значит, что начинается сезон приготовления такого прохладного блюда, как "окрошка". Есть несколько советов от диетолога, как сделать это первое блюдо более полезным для здоровья.

Об этом сообщила диетолог и семейный врач Екатерина Пашко.

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"Можно сделать более диетический рецепт и выбрать вместо колбасы курицу или индейку", — сообщила диетолог.

Окрошка в рационе питания. Фото: Freepik

Врач отмечает, что поскольку это блюдо не едят в течение всего года, оно является вредным.

Вредна ли окрошка из-за того, что она холодная?

"Нужно пить теплую воду, она будет способствовать выделению желчи, поэтому воду пьем теплой. Что касается еды, некоторым людям по конституции нужно есть теплую пищу, поскольку она лучше усваивается, но сказать, что окрошка будет вредной из-за низкой температуры нельзя. Важнее следовать за качеством", — резюмировала врач.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.