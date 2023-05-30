От чего у человека возникает ожирение

Ученые сообщили о клетках в мозге, которые могут вызывать чрезмерный аппетит
Ученые, изучающие ожирение на мышах, обнаружили новый тип клеток мозга, повышающий аппетит, даже когда организм уже давно насыщен. Подобное открытие помогает исследователям лучше понять механизмы в мозге, препятствующие сбалансированному энергетическому обмену и как на них можно влиять на улучшение здоровья.
Об этом сообщил Science Alert.
Нейропептид Y-нейроны находятся в центре внимания многих исследований метаболических синдромов. Их особенно много в части гипоталамуса мозга, которая называется дугообразное ядро, производящее мощные нейромедиаторы, стимулирующие аппетит и задерживающие чувство сытости.
"В течение многих лет считалось, что только один тип нейронов в этой части мозга экспрессирует нейропептид Y (NPY) — молекулу, которая дает название NPY-нейронам. Но, как оказалось, другая группа скрывающихся в гипоталамусе нейронов также производит стимуляторы аппетита — и не всегда тогда, когда это выгодно", — говорится в сообщении.
С помощью флуоресцентной микроскопии международная команда ученых обнаружила "значительное количество NPY-положительных нейронов", которые еще предстоит изучить.
В отличие от других NPY-продуцирующих нейронов, этот новый класс также не коэкспрессирует нейромедиатор AgRP, поэтому новые детализированные нейроны описаны как "AgRP-отрицательные".
"В мышиных моделях эти нейроны быстро и сильно реагируют на условия голодания, экспрессируя нейропептид Y и стимулируя потребление пищи", — определили ученые.
С другой стороны, когда избыток энергии сохраняется в организме мыши в течение длительного времени, эти нейроны продолжают экспрессировать нейропептиды, повышающие аппетит.
"Мы обнаружили, что при ожирении аппетит в большинстве своем определяется NPY, который вырабатывается этой подгруппой нейронов. Эти клетки не только производят NPY, но и сенсибилизируют другие части мозга для выработки дополнительных рецепторов или "док-станций" для молекулы, еще более повышающей аппетит" , – сказал Герберт Герцог, изучающий нейробиологию пищевых расстройств в Институте медицинских исследований Гарвана в Австралии.
Это замкнутый круг, и именно его герцог и его коллеги заинтересованы в дальнейшем изучении.
Нет никаких гарантий, что именно эти механизмы потребления и расходования энергии будут применимы к человеку — возможно, будут найдены и другие стимулирующие аппетит нейроны — но модели на животных являются полезным способом отточить дальнейшие неврологические исследования.
Предыдущие исследования на мышах показали, что когда AgRP-положительные NPY-нейроны ограничены в мозге, происходит значительное уменьшение потребления пищи, иногда вплоть до голодания.
Но Герцог и его коллеги говорят, что эти старые эксперименты "пропустили или проигнорировали вклад" других нейронов, производящих только что нашли NPY.
В экспериментах AgRP-отрицательные нейроны были более чувствительны к снижению энергии, чем AgRP-положительные, и они сильнее реагировали на это мерами, повышающими аппетит. Когда ученые подавили AgRP-отрицательные нейроны NPY в мозге мышей, потребление пищи и увеличение веса после еды значительно снизились.
"Наше открытие помогает нам лучше понять механизмы в мозге, препятствующие сбалансированному энергетическому обмену, и как на них можно влиять на улучшение здоровья", — говорит Герцог.
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