В МОЗ напомнили, что все дети должны обязательно получить прививку против десяти заболеваний

Вакцинация детей. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве напомнили, что здоровье украинцев остается важнейшим приоритетом страны и соблюдение Календаря прививок играет в этом ключевую роль. Вакцины являются бесплатными, их закупают за государственный счет.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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"Сегодня в условиях войны иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев — всех вместе и каждого в частности зависит от уровня охвата прививками в стране. Никто не должен умереть от болезни, которую можно предотвратить вакциной. Так что у нас хватает врагов", — отметили медики.

В Украине все дети должны обязательно получить прививку против десяти заболеваний:

туберкулеза,

полиомиелита,

дифтерии,

коклюша,

столбняка,

кору,

гепатита В,

гемофильной инфекции,

краснухи,

эпидемического паротита

"Эти вакцины безвозмездные, их закупают за государственный счет. Вы можете сделать их в медицинском заведении бесплатно. Прерывание плановой вакцинации даже на короткий период повышает вероятность вспышек инфекций и заболеваний, которые предупреждает вакцинация", — отметили врачи.

Подробно о каждом заболевании из Календаря профилактических прививок:

Обязательные прививки для детей.

Гепатит В

Прививки против гепатита В делают малышу в первые 24 часа жизни. Это одно из первых родительских решений в пользу жизни малыша. Поэтому отказ или отсрочка — опасны!!

Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени провоцирует развитие цирроза и рака печени, что почти всегда летально. Развитие хронической инфекции больше распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, или до достижения пятилетнего возраста. Именно поэтому важно получить все три дозы вакцины, потому что от этого зависит уровень защиты ребенка.

Гепатит В — опасный вирус. Фото: Freepik

Взрослым также следует узнать имеют ли они прививки. Ведь вакцину против вирусного гепатита B ввели в программу иммунизации детей в Украине только с 2001 года. Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что прививки от вирусного гепатита В у вас нет. Обратитесь к врачу и проконсультируйтесь по поводу получения вакцины!

Вирусом можно инфицироваться в больнице, дома, в стоматологическом кабинете, в парикмахерской, при контакте с инфицированными предметами — зубной щеткой, железной расческой, ножницами, которыми пользовался инфицированный человек.

Лечение вирусного гепатита В продолжительное. Надежной защитой от этого недуга является прививка. Оно защищает больше, чем на 95% и формирует пожизненный иммунитет.

БЦЖ

Как уберечь младенца от тяжелых форм туберкулеза? Ответ прост и однозначен — вакцина БЦЖ. Она предотвращает развитие туберкулезного менингита или милиарного туберкулеза, особенно опасных для детей первого года жизни.

Ее вводят на 3–5 день жизни ребенка. Это рекомендуемый возраст для вакцинации, однако дети старше 5 дней также могут быть вакцинированы, если раньше они не были привиты по объективным причинам.

Легкие человека. Фото: Freepik

Прививка поможет иммунной системе малыша подготовиться к возможным встречам с инфекцией и натренировать организм на борьбу с ней.

Пока не зажило место прививки, нельзя:

делать массаж руки ребенка;

наносить крем или мазь на место прививки;

накладывать на место прививки пластырь;

удалять или чесать корочку.

Полиомиелит

"Обращаемся ко всем родителям! Сегодня наши дети требуют внимания и защиты, как никогда. Вспышка полиомиелита до сих пор не отступила! Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они не испытали страшных инфекционных заболеваний. Вакцинация против полиомиелита внесена в Национальный канал прививок Украины и обязательна во всех странах Европы", — отметили врачи.

Обычно симптомы похожи на ОКИ или грипп или ОРВИ. Пока человек думает, что у него грипп, вирус полиомиелита коварно распространяется организмом. И впоследствии возникают двигательные расстройства. Они выражаются сильными болями в мышцах, развивающимся параличом за несколько часов, поражая ноги, плечи, грудь, живот, лицо и т.д.

Симптомы простуды. Фото: Freepik

Впоследствии болезнь приводит к смерти от невозможности дышать. При выздоровлении функции пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливаются, также возможны опасные осложнения — пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением и т.д.

Вирус передается при контакте с калом или слюной инфицированного человека: как правило, через грязные руки в рот, а после этого размножается в кишечнике. Источником инфекции могут стать бытовые предметы и игрушки.

Лекарства против полиомиелита не существует, однако его можно предупредить с помощью иммунизации.

Дети до 5 лет наиболее благоприятны для вируса полиомиелита. Поэтому прививки делают с раннего возраста:

во 2 и 4 месяце жизни – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);

в 6 и 18 месяцев, а также 6 и 14 лет — оральной полиомиелитной вакциной (ОПС).

Обе вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту, а ОПС предотвращает передачу болезни другим людям благодаря тому, что формирует иммунитет в кишечнике и прерывает передачу возбудителя.

Дифтерия: чем опасна во время войны и как от нее уберечься?

Дифтерия — острое инфекционное заболевание. Возбудитель – дифтерийная палочка. Когда она попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который попадает в кровь и поражает разные органы, чаще всего сердце, нервную систему, почки.

Передается инфекция воздушно-капельным путем и может проявляться болями в горле, повышенной температурой, лихорадкой, отеком слизистой гортани, налетом на миндалинах серого цвета, осиплостью голоса. Приводит к усложнению дыхания. Во время войны существует особенно большой риск инфицирования.

Единственный способ защититься от дифтерии — вакцинация.

Детям ее проводят по схеме: 2, 4, 6, 18 месяцев жизни, 6, 16 лет, и уже потом взрослые должны ревакцинироваться каждые 10 лет.

Эффективность прививок составляет 95–100%, поэтому даже не медлите — заботьтесь и о малышах, и о себе.

Столбняк

Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка. Это инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечнике животных.

От человека к человеку это заболевание не передается. Инфицирование столбняком происходит при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.

Первая помощь при травме кожного покрова. Фото: Pexels

Столбняк поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами, что может привести к переломам костей, проблемам с глотанием. Больной человек испытывает сильную боль. Прогноз в случае заболевания неблагоприятный. Даже несмотря на экстренную реанимацию и оперативное медицинское вмешательство смертность достигает 70%. Смерть, как правило, наступает из-за спазма дыхательных мышц и паралич сердечной мышцы.

Единственный надежный способ защититься от столбняка — прививка, эффективность которой составляет 95–100%.

Детям прививки делают в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Впрочем, иммунитет не сохраняется на всю жизнь. Поэтому необходима ревакцинация в 26, 36, 46, 56, 66 и дальше — каждые десять лет. Своевременная ревакцинация крайне важна.

"Обращаемся ко всем взрослым: проверьте свой вакцинальный статус. Когда вы последний раз получали прививки против столбняка? Если прошло более 10 лет, обязательно обратитесь в ближайшую амбулаторию или к медицинскому работнику в центре размещения внутренне перемещенных лиц. Если вы планируете или уже защищаете Украину на фронте, пожалуйста, обязательно сделайте прививку", — отметили медики.

Коклюш

Коклюш – это крайне заразное заболевание. Недуг характеризуется воспалением дыхательных путей, а самый распространенный признак – затяжной кашель. Дети, которые инфицировались коклюшем, могут иметь приступы кашля в течение 4–8 недель.

У младенцев коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга.

Хорошо чувствующий себя младенец. Фото: Pexels

Симптомы обычно появляются через 7–10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, обычно переходящий в судорожный кашель. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Коклюш легко распространяется от человека к человеку, в основном во время кашля или чихания.

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Проверьте свой вакцинальный статус и своего ребенка. Спешите наверстать пропущенные!

Корь, паротит, краснуха (КПК)

Корь – одна из главных причин детской смертности в мире. В Украину вернулась вспышка кори! Заболевание имеет тяжелое течение и часто нуждается в госпитализации. Может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

Вирус кори — чрезвычайно заразен. Он быстро передается от инфицированного человека к здоровому во время вдыхания мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного.

На 4–5 день инфицирования появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. На 6–12 день появляются высокая температура, насморк, кашель, иногда рвота и понос. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и больше.

Краснуха – типичная детская болезнь. Течение краснухи немного напоминает корь или ОРВИ: повышение температуры, красная сыпь по всему телу, увеличение затылочных лимфоузлов. Источником инфекции является больной человек, даже при отсутствии проявлений.

Несмотря на то, что часто краснуха протекает у детей легко, у подростков и взрослых это заболевание может привести к тяжелым осложнениям. В частности, заболевания суставов, нарушения центральной нервной системы.

Особенно опасна болезнь для беременных женщин, поскольку может привести к выкидышам, мертворождению или множественным врожденным порокам плода.

Беременная женщина. Фото: Pexels

Эпидемический паротит в народе более известен под названием свинка, поскольку из-за поражения слюнных желез больной выглядит очень специфически. Для болезни характерно болезненное опухание околоушных, слюнных, поджелудочных, половых желез.

От болезни чаще всего страдают подростки и взрослые. Для взрослых проявления и последствия могут быть значительно более тяжелыми и даже летальными.

Вирус может поражать нервную систему, приводить к воспалительным процессам в мозге, молочных железах, яичках, потере слуха. У мужчин может привести к бесплодию, а у беременных женщин — к выкидышу или преждевременным родам.

Инфекция распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, а заболеть ребенок может в детском саду, школе или в любом месте, где дети активно взаимодействуют.

"Противовирусной терапии от этих трех недугов не существует. Единственная надежная защита от возможных осложнений – вакцинация. Две дозы вакцины обеспечивают пожизненную защиту от заболевания в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Во взрослом возрасте советуют ревакцинироваться, чтобы закрепить эффективность вакцины. Помните: прививка вакциной КПК гораздо безопаснее, чем любая из этих трех болезней", — отметили врачи.

Гемофильная инфекция

"Иммунизация во время войны спасает жизнь наших детей! Около 15% смертей детей в возрасте до 5 лет является пневмония. Одним из главных ее возбудителей является гемофильная палочка типа Б, которая приводит к заболеванию Hib-инфекцией", — сообщили медики.

Hib-инфекция или гемофильная инфекция может привести к тяжелым болезням — гнойный менингит, поражение нервной системы, эпиглотит (тяжелый отек горла), отит, сепсис (инфекция крови) и другие. Передается инфекция воздушно-капельным путём или контактно.

По статистике от 3 до 6% случаев гемофильной инфекции типа Б у детей являются фатальными; до 20% пациентов, выживших после менингита, вызванного Hib, теряют слух или имеют неврологические осложнения.

Прививка для ребенка. Фото: Pexels

В зоне наивысшего риска дети от 6 месяцев до 4 лет. Однако поразить заболевание может и подростков и даже взрослых.

Наиболее эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация. Она может производиться моновакцинами и комбинированными вакцинами, содержащими Hib-компонент.

Прививки для профилактики Hib-инфекции необходимо проводить по схеме:

первая доза – 2 месяц жизни;

вторая доза – 4 месяц жизни;

третья доза – 12 месяц жизни.

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