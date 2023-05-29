Пять причин, по которым пострадавшим трудно оправиться после травмы

Человек в состоянии стресса. Фото: Pexels.

Люди, пережившие травму, часто ощущают себя оторванными от жизни, от окружающих и даже от родных. Одним из наиболее распространенных симптомов посттравматического стресса есть социальная отстраненность. У человека после травматического события возникает желание глубокой изоляции.

Об этом сообщаетPsyhology Today.

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Поэтому тем, кто выжил, может потребоваться дополнительная поддержка окружающих, чтобы справиться с повседневными трудностями, и для поиска профессиональной помощи.

Существует ряд причин, по которым человеку, пережившему травму, может быть трудно искать и даже принимать поддержку. Хотя такое поведение может смутить и даже разочаровать близких. Понимание этих причин может способствовать обновлению связи.

Чувство смущения или стыда

Хотя обсуждение травмы и ее последствий стало распространено в сегодняшнем обществе, многие все еще приравнивают реакцию на травму к слабости. Следовательно, те, кто пережил травму, часто волнуются, что их сочтут слабыми из-за симптомов. Они могут ощущать панику в социальных ситуациях или толпе, или они могут быть не в состоянии испытывать радость или волнение, как раньше. Стыд и смущение часто сопровождают травму, то ли по обвинению жертвы на общественном уровне, то ли из-за внутреннего самообвинения из-за неспособности контролировать эмоциональные и физиологические реакции после травмы.

Опасения, что другие осудят или не поймут

Многие пострадавшие отказываются обращаться за помощью из-за страха, что другие "их не получат". Хуже того, они, возможно, уже искали поддержки и встретились с другой реакцией. Неподтверждающие утверждения могут варьироваться от "А могло быть хуже" до "Если бы вы не сделали Х, этого бы не произошло". Жертвы детских травм особенно боятся обращаться за помощью во взрослом возрасте.

Волнуясь, они могут потерять контроль

Многие пережившие травму избегают любых мыслей и чувств, связанных со своим опытом, из-за волнений, что напоминания или разговоры о случившемся могут вызвать эмоциональные реакции, которые они не могут контролировать. Как следствие, они могут уклоняться от обращения за помощью и пытаться поддерживать видимость стабильности избегая, чтобы не нарушить регуляцию.

Не желание тяготить других

Пережившие травму часто говорят: "Я не хочу, чтобы они знали, через что я прошел". Они могут избегать рассказывать о своем опыте из-за страха, что они также травмируют окружающих. Особенно это касается тех, кто в детстве сталкивался с помощью опекунов. Родители, показывающие, что они не в состоянии сдерживать раздраженные эмоции ребенка, могут ненамеренно научить ребенка, что даже те, кому доверили их опеку, не способны помочь в трудную минуту.

Желание заморозить жизнь

Реакция застывания, организованная нервной вегетативной системой в момент травмы, однако может иметь место и более длительное время. Во взрослом возрасте это может проявляться в виде отсутствия мотивации, нерешительности, "лености" или чувства застрявшей жизни. Люди, испытывающие длительную реакцию на зависание, часто уклоняются от обращения за помощью, имеют проблемы с определением, что им нужно в первую очередь.

Поэтому поддержка и прием близких играют главную роль в процессе восстановления после травмы, которая по своей природе может заставить пострадавших к изоляции и эмоциональной отстраненности.

Важно не просто отдавать себе отчет, почему пострадавшим сложно обращаться за помощью, но и подтверждать чувство уязвимости, что мешает им открыто говорить о своей борьбе.

Пострадавший может даже не формулировать потребность в помощи, однако она может действительно существовать, и эмоциональная отстраненность является сигналом этого.

Напоминаем, что депрессивные расстройства влекут изменения, происходящие в мозгу. При этом специальная терапия помогает принудительно научиться рационально мыслить.