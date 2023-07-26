Ученые нашли связь между депрессией в молодом возрасте и деменцией в старости

Пожилая женщина. Фото: pixabay.com

Депрессивные состояния, вероятно, напрямую связаны с возникновением деменции. Диагностированная в раннем и среднем возрасте депрессия может удвоить риск деменции в старости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в журнале JAMA Neurology.

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Как проводилось исследование

Для исследования использовались данные более 1.4 млн. граждан Дании, за которыми наблюдали с 1977 по 2018 год, остальное время пришлось на обработку данных и анализ.

"В группу наблюдения входили как больные депрессией, так и абсолютно здоровые люди. При диагностике учитывались такие факторы, как образование, доход, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психоактивные вещества и биполярное расстройство", — рассказала автор исследования, ученая Университета Пенсильвании Холли Элзер.

Как связаны депрессия и деменция

Депрессивное состояние повышает вероятность деменции, поскольку в этом состоянии происходит изменение уровней ключевых нейромедиаторов — химических веществ, посредством которых осуществляется передача импульсов в нервной системе.

У наибольшего количества пациентов обнаружили сосудистую деменцию, меньше всего случаев было связано с болезнью Альцгеймера. Общий риск развития болезни был больше для мужчин, чем для женщин.

Помогает ли лечение депрессии избежать деменции

Пока ученым не удалось точно установить, помогает ли лечение депрессии уменьшить риск возникновения деменции. У некоторых групп прием антидепрессантов в течение шести месяцев не вызвал существенной разницы, а у некоторых вероятность изменений в мозге несколько снизилась. Поскольку исследования были наблюдательными, точно нельзя сказать, привела ли терапия к сокращению случаев деменции.

Что такое деменция

Деменция — это не одно заболевание. Этим термином обозначают различные болезни, вызванные изменениями в мозге, которые вызывают нарушение умственных способностей, памяти и опорно-двигательного аппарата. Она имеет много разных форм, самая распространенная — болезнь Альцгеймера.

Вероятность развития деменции значительно возрастает с возрастом. Каждый четырнадцатый человек старше 65 лет имеет один из типов этого заболевания. Этот показатель растет до 1 из 6 для людей старше 80 лет. Но болезнь также может поражать молодых людей: примерно 1 из 20 человек с деменцией младше 65 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что первые признаки болезни Альцгеймера люди могут увидеть на глазах. Офтальмолог, доктор Кристин Грир подчеркнула, что глаз — это окно в мозг.

Также сообщалось, что в Китае диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего парня. В течение двух лет он постепенно терял память, и однажды не смог вернуться домой из школы. Ученые назвали китайца самым молодым человеком, у которого диагностировали Альцгеймера.