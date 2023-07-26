Науковці знайшли зв'язок між депресією у молодому віці та деменцією в старості

Жінка літнього віку. Фото: pixabay.com

Депресивні стани, імовірно, напряму пов’язані з виникненням деменції. Діагностована в ранньому та середньому віці депресія може подвоїти ризик розвитку деменції в старості.

Про це свідчать результати дослідження, які були оприлюднені у журналі JAMA Neurology.

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Як проводилося дослідження

Для дослідження використовувалися дані понад 1.4 млн громадян Данії, за якими спостерігали з 1977 по 2018 рік, решта часу прийшлася на обробку даних та аналіз.

"До групи спостереження входили як хворі на депресію, так і абсолютно здорові люди. При діагностиці враховувались такі фактори, як освіта, дохід, серцево-судинні захворювання, діабет, психоактивні речовини та біполярний розлад", — розповіла авторка дослідження, науковиця Університету Пенсильванії Холлі Елзер.

Як пов'язані депресія і деменція

Депресивний стан підвищує ймовірність деменції, оскільки у цьому стані відбувається зміна рівнів ключових нейромедіаторів — хімічних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів в нервовій системі;

У найбільшої кількості пацієнтів виявили судинну деменцію, найменше випадків було з хворобою Альцгеймера. Загальний ризик розвитку хвороби був більшим для чоловіків, ніж для жінок.

Чи допомагає лікування депресії уникнути деменції

Поки що вченим не вдалось точно встановити, чи допомагає лікування депресії зменшити ризик майбутньої деменції. У деяких груп прийом антидепресантів протягом шести місяців не викликав суттєвої різниці, а у деяких — ймовірність змін у мозку дещо знизилась. Оскільки дослідження були спостережними, точно не можна сказати, чи це саме терапія призвела до скорочення випадків деменції.

Що таке деменція

Деменція — це не одне захворювання. Цим терміном позначають різні хвороби, які спричинені змінами у мозку, які викликають порушення розумових здібностей, пам’яті та опорно-рухового апарату. Вона має багато різних форм, найпоширеніша — хвороба Альцгеймера.

Імовірність розвитку деменції значно зростає з віком. Кожна чотирнадцята людина старше 65 років має один із типів цього захворювання. Цей показник зростає до 1 із 6 для людей старше 80 років. Але хвороба також може вражати молодих людей: приблизно 1 із 20 осіб із деменцією молодше 65 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші ознаки хвороби Альцгеймера люди можуть побачити на очах. Офтальмолог, доктор Крістін Грір наголосила, що око — це вікно у мозок.

Також повідомлялося, що у Китаї діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного хлопця. Протягом двох років він поступово втрачав пам'ять, і одного разу не зміг повернутися додому зі школи. Вчені назвали китайця наймолодшою людиною, у якої діагностували Альцгеймера.