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Врач объяснила, как на украинцев влияет злость из-за новостей

4 июля 2023 22:02
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое гормоны злобы
Раздраженная девушка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Полезно ли испытывать эмоции злости и ярости? Нам кажется, что разозлившись на что-то или кого-то, потом достаточно просто успокоиться. Но нужно помнить, что когда выделяются гормоны злости, это состояние просто так не проходит.

Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.

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"Каждый день украинец просыпается, открывает новости и чувствует волну эмоций. Чаще всего — гнев, ярость, бессилие, обиду", — сообщила врач.

Горомны злобы

Она добавляет, что злоба внутри нас запускает в организме каскад гормональных реакций, вызывающий реакцию "бей или беги". То есть, в ответ на внешний раздражитель вы должны реагировать. Для этого надпочечники выделяют адреналин и кортизол.

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Девушка чувствует злость. Фото: Freepik

"Но реакции нет. Что мы делаем? Кладем телефон, идем чистить зубы, завтракать, работать. Но гормоны выделились. Они должны найти какой-то выход", — объяснила эндокринолог.

Что происходит дальше?

"Кто-то идет волонтерить, помогать, создавать, открывать фонды — быть причастным и таким образом эту энергию реализовать. Другие снова берут в руки телефон и начинают искать выход гормонам агрессии там. Самый простой способ — искать предательство и поливать кого-нибудь дерьмом. Причем неважно, как , кого, чужие или свои", — добавила Евгения Рогальская.

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Злой человек. Фото: Freepik

Как адреналин превращается в хейт своих же

"Адреналину нужно девать ту злобу, ярость, ненависть. Она складывается в буквы, те в слова, слова в бесконечный поток критики, образ и поиска измены. Уважаемые хейтеры, вы не плохие люди. Просто вас не научили в детстве, как прорабатывать свой гнев. Куда приткнуть тот адреналин", — добавила врач.

Как помочь себе? Конвертировать ярость в действие:

  • физическая активность (любая);
  • создавать положительные изменения (помощь, донат);
  • волонтерство;
  • хобби;
  • йога и медитации;
  • образование и обучение.
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Девушка в стрессе. Фото: Freepik

"Или опять оставаться с гормонами злобы внутри. Но помните самое главное. После очередного всплеска вы остаетесь с собой один на один. Вы не сможете скрыться от себя. И накопление гормонов злобы разрушает изнутри", — резюмировала Евгения Рогальская.

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