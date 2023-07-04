Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Лікарка пояснила, як на українців впливає злість через новини arrow

Лікарка пояснила, як на українців впливає злість через новини

4 липня 2023 22:02
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке гормони злості
Роздратована дівчина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Чи корисно відчувати емоції злості та люті? Нам здається, що розлютившись на щось або когось, потім достатньо просто заспокоїтися. Але потрібно пам'ятати, що коли виділяються гормони злості, цей стан просто так не проходить. 

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська

Читайте також:

"Кожного дня українець прокидається, відкриває новини і відчуває хвилю емоцій. Найчастіше — гнів, ярість, безсилля, образу", — повідомила лікарка. 

Горомни злості 

Вона додає, що злість всередині нас запускає в організмі каскад гормональних реакцій, який викликає реакцію "бий або біжи". Тобто, у відповідь на зовнішній подразник ви маєте реагувати. Для цього наднирники виділяють адреналін та кортизол

null
Дівчина відчуває злість. Фото: Freepik

"Але реакції нема. Що ми робимо? Кладемо телефон, йдемо чистити зуби, снідати, працювати. Але гормони виділилися. Вони мають знайти якийсь вихід", — пояснила ендокринологиня. 

Що відбувається далі?

"Хтось йде волонтерити, допомагати, створювати, відкривати фонди — бути причетним і таким чином цю енергію реалізувати. Інші знов беруть до рук телефон і починають шукати вихід гормонам агресії там. Найпростіший спосіб — шукати зраду та поливати когось лайном. При чому неважливо, як, кого, чужі чи свої", — пояснила Євгенія Рогальська.

null
Злий чоловік. Фото: Freepik

Як адреналін перетворюється в хейт своїх же

"Адреналіну треба подіти ту злість, лють, ненависть. Вона складається в букви, ті в слова, слова в нескінченний потік критики, образ і пошуку зради.  Шановні хейтери, ви не погані люди. Просто вас не навчили в дитинстві, як пропрацьовувати свій гнів. Куди приткнути той адреналін", — додала лікарка. 

Як допомогти собі? Конвертувати лють в дію:

  • фізична активність (будь-яка);
  • створювати позитивні зміни (допомога, донати);
  • волонтерство; 
  • хобі;
  • йога та медитації; 
  • освіта та навчання. 
null
Дівчина в стресі. Фото: Freepik

"Або ж знов лишатись з гормонами злості всередині. Але пам'ятайте найголовніше. Після чергового сплеску ви залишаєтеся з собою сам на сам. Ви не зможете сховатись від себе. І накопичення гормонів злості руйнує зсередини", — резюмувала Євгенія Рогальська. 

Раніше ми писали, що генетик пояснив чи передається характер у спадок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз