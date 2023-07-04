Що таке гормони злості

Роздратована дівчина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чи корисно відчувати емоції злості та люті? Нам здається, що розлютившись на щось або когось, потім достатньо просто заспокоїтися. Але потрібно пам'ятати, що коли виділяються гормони злості, цей стан просто так не проходить.

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська.

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"Кожного дня українець прокидається, відкриває новини і відчуває хвилю емоцій. Найчастіше — гнів, ярість, безсилля, образу", — повідомила лікарка.

Горомни злості

Вона додає, що злість всередині нас запускає в організмі каскад гормональних реакцій, який викликає реакцію "бий або біжи". Тобто, у відповідь на зовнішній подразник ви маєте реагувати. Для цього наднирники виділяють адреналін та кортизол

Дівчина відчуває злість. Фото: Freepik

"Але реакції нема. Що ми робимо? Кладемо телефон, йдемо чистити зуби, снідати, працювати. Але гормони виділилися. Вони мають знайти якийсь вихід", — пояснила ендокринологиня.

Що відбувається далі?

"Хтось йде волонтерити, допомагати, створювати, відкривати фонди — бути причетним і таким чином цю енергію реалізувати. Інші знов беруть до рук телефон і починають шукати вихід гормонам агресії там. Найпростіший спосіб — шукати зраду та поливати когось лайном. При чому неважливо, як, кого, чужі чи свої", — пояснила Євгенія Рогальська.

Злий чоловік. Фото: Freepik

Як адреналін перетворюється в хейт своїх же

"Адреналіну треба подіти ту злість, лють, ненависть. Вона складається в букви, ті в слова, слова в нескінченний потік критики, образ і пошуку зради. Шановні хейтери, ви не погані люди. Просто вас не навчили в дитинстві, як пропрацьовувати свій гнів. Куди приткнути той адреналін", — додала лікарка.

Як допомогти собі? Конвертувати лють в дію:

фізична активність (будь-яка);

створювати позитивні зміни (допомога, донати);

волонтерство;

хобі;

йога та медитації;

освіта та навчання.

Дівчина в стресі. Фото: Freepik

"Або ж знов лишатись з гормонами злості всередині. Але пам'ятайте найголовніше. Після чергового сплеску ви залишаєтеся з собою сам на сам. Ви не зможете сховатись від себе. І накопичення гормонів злості руйнує зсередини", — резюмувала Євгенія Рогальська.

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