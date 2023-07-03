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Кто такие люди с комплексом жертвы: объяснение психолога

3 июля 2023 23:14
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Для таких людей присущи особые внешние черты
Женщина с белокурыми волосами. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Люди с компексом жертвы выстраивают нездоровые отношения с окружающими людьми, потому что всегда перекладывают ответственность на них, вместо того, чтобы быть ответственным за свою жизнь. Такое поведение препятствует им в желании жить полной жизнью, добиваться целей и находиться в отношениях.

Об этом сообщила психолог Нади Антониак.

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"Комплекс жертвы  это установки, жизненная позиция и поведение людей, которые склонны в разных ситуациях выступать жертвами. Они всегда "заложники обстоятельств", страдают от неудач и людей вокруг. Склонны перекладывать вину и ответственность на других. Бессознательно создают неприятные и тяжелые ситуации, где они будут жертвами", — отметила психолог.

В чем состоят трудности людей с комплексом жертвы

Ожидание компенсации за свои усилия и страдания является основной проблемой жертвы и ее окружения. "Жертвенному" человеку сложно принимать любовь или даже простые знаки внимания. Она привыкла получать любовь через манипуляции и жалость, пытается заслужить одобрение и внимание.

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Беседа женщин. Фото: Freepik

"Со временем такой человек учится получать удовольствие через страдания, ведь это его способ пожалеть себя, а значит полюбить. Именно поэтому они очень легко привлекают абьюзеров",  добавила психолог.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Человек без опоры внутри, опустошенный, ждущий постоянно наполнения из внешнего мира, с такой стратегией обречен зависеть от других людей, действий и настроений.

Наружные проявления людей с комплексом жертвы

"Жертва невербально транслирует информацию о себе, ее неуверенность и слабость проявляются через тело и эмоции на лице: появляется сутулость, опускаются плечи, движения скованные, эмоцию печали выдают опущенные углы губ, глаз и бровей",  сообщила Нади Антониак.

Психолог также добавляет, что насильники это легко считывают, они хорошие манипуляторы, поэтому сразу чувствуют, какую необходимость удовлетворить, чтобы привлечь ее внимание.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Поэтому так часто жертва из одних абьюзивных отношений может попасть в другие такие же, ведь она дальше ищет сопротивление и спасение в ком-то другом.

Для жертвы характерно:

  • всегда на что-то жаловаться;
  • попадать в нелепые ситуации;
  • быть неуверенным, тревожным, застенчивым и покладистым;
  • полагать, что все беды от стечения обстоятельств;
  • винить в своих проблемах окружающих людей, членов семьи, друзей, знакомых, сотрудников на работе или одногруппников, продавца из ближайшего магазина;
  • сложно отказывать и отстаивать себя;
  • ждать одобрения от других, чтобы двигаться дальше;
  • часто просить советов у знакомых, не принимать решения самостоятельно;
  • плохое настроение, чувство угнетения, иногда депрессия;
  • принятие жалости со стороны других людей за проявление любви;
  • бояться выразить свои чувства и мысли;
  • часто опускать руки перед трудностями;
  • всегда и всюду ждать, что что-то случится.

Ранее мы писали, что психологи дали три совета, что делать с вещами умершего человека.

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