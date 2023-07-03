Для таких людей присущи особые внешние черты

Кто такие люди с комплексом жертвы: объяснение психолога
Люди с компексом жертвы выстраивают нездоровые отношения с окружающими людьми, потому что всегда перекладывают ответственность на них, вместо того, чтобы быть ответственным за свою жизнь. Такое поведение препятствует им в желании жить полной жизнью, добиваться целей и находиться в отношениях.
Об этом сообщила психолог Нади Антониак.
"Комплекс жертвы — это установки, жизненная позиция и поведение людей, которые склонны в разных ситуациях выступать жертвами. Они всегда "заложники обстоятельств", страдают от неудач и людей вокруг. Склонны перекладывать вину и ответственность на других. Бессознательно создают неприятные и тяжелые ситуации, где они будут жертвами", — отметила психолог.
В чем состоят трудности людей с комплексом жертвы
Ожидание компенсации за свои усилия и страдания является основной проблемой жертвы и ее окружения. "Жертвенному" человеку сложно принимать любовь или даже простые знаки внимания. Она привыкла получать любовь через манипуляции и жалость, пытается заслужить одобрение и внимание.
"Со временем такой человек учится получать удовольствие через страдания, ведь это его способ пожалеть себя, а значит полюбить. Именно поэтому они очень легко привлекают абьюзеров", — добавила психолог.
Человек без опоры внутри, опустошенный, ждущий постоянно наполнения из внешнего мира, с такой стратегией обречен зависеть от других людей, действий и настроений.
Наружные проявления людей с комплексом жертвы
"Жертва невербально транслирует информацию о себе, ее неуверенность и слабость проявляются через тело и эмоции на лице: появляется сутулость, опускаются плечи, движения скованные, эмоцию печали выдают опущенные углы губ, глаз и бровей", — сообщила Нади Антониак.
Психолог также добавляет, что насильники это легко считывают, они хорошие манипуляторы, поэтому сразу чувствуют, какую необходимость удовлетворить, чтобы привлечь ее внимание.
Поэтому так часто жертва из одних абьюзивных отношений может попасть в другие такие же, ведь она дальше ищет сопротивление и спасение в ком-то другом.
Для жертвы характерно:
- всегда на что-то жаловаться;
- попадать в нелепые ситуации;
- быть неуверенным, тревожным, застенчивым и покладистым;
- полагать, что все беды от стечения обстоятельств;
- винить в своих проблемах окружающих людей, членов семьи, друзей, знакомых, сотрудников на работе или одногруппников, продавца из ближайшего магазина;
- сложно отказывать и отстаивать себя;
- ждать одобрения от других, чтобы двигаться дальше;
- часто просить советов у знакомых, не принимать решения самостоятельно;
- плохое настроение, чувство угнетения, иногда депрессия;
- принятие жалости со стороны других людей за проявление любви;
- бояться выразить свои чувства и мысли;
- часто опускать руки перед трудностями;
- всегда и всюду ждать, что что-то случится.
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