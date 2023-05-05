Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Психолог объяснила про взаимосвязь между аллергией и психосоматикой arrow

Психолог объяснила про взаимосвязь между аллергией и психосоматикой

5 мая 2023 06:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От чего появляется аллергия и как с ней бороться
У человека аллергия. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Иногда аллергия появляется во взрослом возрасте даже если ранее ее никогда не было. Психолог объяснила, что одной из причин может быть психосоматика и что в таком случае от неприятных симптомов можно избавиться. 

Об этом рассказала психолог Наталья Бирюкова

Читайте также:

Существует ли взаимосвязь между психосоматикой и аллергическими реакциями?

"Да, существует. Скажу даже больше: вы можете быть поражены тем, насколько эта связь прочна! В этом видео я раскладываю по полочкам, как именно и при каких обстоятельствах у людей возникают аллергии на разные раздражители", — сказала психолог. 

Симптомы аллергии. Фото: Freepik

Что такое аллергия?

"Это реакция на раздражитель. Как она формируется? Происходит травматическое событие, в момент травматического события тело фиксирует все что находилось вокруг. Запахи, вкусы, предметы, кошка, пух, молочная каша, клубника, все что было в этот момент рядом. И в следующий раз, когда вы встречаетесь с этим раздражителем, ваше тело сигнализирует  об опасности и происходит какая-то физическая реакция", — добавила Наталья Бирюкова.  

Задумчивая девушка. Фото: Freepik

Психолог уверяет, что если найти истинную причину, это поможет вовсе устранить аллергию, которая беспокоит и доставляет дискомфорта. 

Избавление от аллергии. Фото: Freepik

"Для того, чтобы справиться с аллергией, нужно найти травматическое событие и затем поменять реакцию, проработать, и тогда тело перестает воспринимать все что находилось вокруг, как аллерген и проходит аллергия. И вот вам уже не хочется чихать от пуха или не слезятся глаза от кошки", — резюмировала она. 

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит, это может быть даже аллергия. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас