От чего появляется аллергия и как с ней бороться

У человека аллергия. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Иногда аллергия появляется во взрослом возрасте даже если ранее ее никогда не было. Психолог объяснила, что одной из причин может быть психосоматика и что в таком случае от неприятных симптомов можно избавиться.

Об этом рассказала психолог Наталья Бирюкова.

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"Да, существует. Скажу даже больше: вы можете быть поражены тем, насколько эта связь прочна! В этом видео я раскладываю по полочкам, как именно и при каких обстоятельствах у людей возникают аллергии на разные раздражители", — сказала психолог.

Симптомы аллергии. Фото: Freepik

Что такое аллергия?

"Это реакция на раздражитель. Как она формируется? Происходит травматическое событие, в момент травматического события тело фиксирует все что находилось вокруг. Запахи, вкусы, предметы, кошка, пух, молочная каша, клубника, все что было в этот момент рядом. И в следующий раз, когда вы встречаетесь с этим раздражителем, ваше тело сигнализирует об опасности и происходит какая-то физическая реакция", — добавила Наталья Бирюкова.

Задумчивая девушка. Фото: Freepik

Психолог уверяет, что если найти истинную причину, это поможет вовсе устранить аллергию, которая беспокоит и доставляет дискомфорта.

Избавление от аллергии. Фото: Freepik

"Для того, чтобы справиться с аллергией, нужно найти травматическое событие и затем поменять реакцию, проработать, и тогда тело перестает воспринимать все что находилось вокруг, как аллерген и проходит аллергия. И вот вам уже не хочется чихать от пуха или не слезятся глаза от кошки", — резюмировала она.

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит, это может быть даже аллергия.