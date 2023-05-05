Від чого з'являється алергія та як з нею боротися

У людини алергія. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Іноді алергія у дорослому віці з'являється навіть якщо раніше її ніколи не було. Психолог пояснила, що однією з причин може бути психосоматика і що в такому разі від неприємних симптомів можна позбутися.

Про це розповіла психологка Наталія Бірюкова.

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"Так, існує. Скажу навіть більше: ви можете бути вражені тим, наскільки цей зв'язок міцний! У цьому відео я розкладаю по поличках, як саме за яких обставин у людей виникають алергії на різні подразники", — сказала психолог.

Симптоми алергії. Фото: Freepik

Що таке алергія?

"Це реакція на подразник. Як вона формується? Відбувається травматична подія, в момент травматичної події тіло фіксує все, що було навколо. Запахи, смаки, предмети, кішка, пух, молочна каша, полуниця, все, що було в цей момент поруч. І наступного разу, коли ви зустрічаєтеся із цим подразником, ваше тіло сигналізує про небезпеку та відбувається якась фізична реакція", — додала Наталія Бірюкова.

Задумлива дівчина. Фото: Freepik

Психолог запевняє, що якщо знайти справжню причину, це допоможе зовсім усунути алергію, яка турбує та завдає дискомфорту.

Звільнення від алергії. Фото: Freepik

"Для того, щоб упоратися з алергією, потрібно знайти травматичну подію і потім поміняти реакцію, пропрацювати, і тоді тіло перестає сприймати все, що було навколо, як алерген і проходить алергія. І ось вам уже не хочеться чхати від пуху чи не сльозяться очі від кішки", — резюмувала вона.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про збудників, які викликають гайморит, це може бути навіть алергія.