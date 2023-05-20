Благодаря искусственному интеллекту болезнь Паркинсона можно предугадать на 96%
Теперь искусственный интеллект помогает выявлять болезнь Паркинсона почти на 100%. Исследователи создали инструмент ИИ, который может предусматривать болезнь до 15 лет до клинического диагноза на основе анализа химических веществ в крови.
Об этом пишет ACS Central Science.
Болезнь Паркинсона – сложное заболевание
Болезнь Паркинсона – это изнурительное неврологическое заболевание, характеризующееся двигательными симптомами. Сюда входят замедление движений, тремор тела, нарушение равновесия и т.д.
Это заболевание не генетическое, его невозможно точно диагностировать до первых симптомов моторно-двигательного аппарата человека. Причина заболевания точно не известна, считается, что это из-за химического воздействия, поражающего центральную нервную систему.
Искусственный интеллект может выявить заболевание Паркинсона
В исследовании отмечено, что ученые создали специальный инструмент искусственного интеллекта, который может предусматривать болезнь Паркинсона с точностью до 96% и до 15 лет до клинического диагноза на основе анализа химических веществ в крови.
Этот инструмент ИИ показал перспективу точной ранней диагностики, он также обнаружил и химические вещества, которые были тесно связаны с диагнозом.
Болезнь Паркинсона развивается быстро
Это заболевание является быстрорастущим в мире. К примеру, его каждый день обнаруживают у 38 австралийцев. Для людей старше 50 лет вероятность развития болезни значительно выше, чем, например, развитие рака.
Основные симптомы болезни:
- депрессия
- потеря обоняния
- проблемы со сном
Проблема заключается в том, что эти симптомы распространены в других медицинских состояниях, что может означать, что ранние признаки болезни Паркинсона можно не заметить, а болезнь можно неправильно лечить. Это приведет к увеличению уровня госпитализации и неэффективности лечения.
Напомним, ранее мы писали, что ученые изобрели новый метод диагностики болезни Паркинсона. Это новый шаг на пути лечения.
Исследование с использованием новой методики тестирования болезнью Паркинсона подтвердило, что определенный белок накапливается в мозгу большинства пациентов, страдающих этим заболеванием. Новая технология может потенциально "изменить правила игры".