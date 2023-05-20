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Благодаря искусственному интеллекту болезнь Паркинсона можно предугадать на 96%

20 мая 2023 20:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Благодаря искусственному интеллекту болезнь Паркинсона можно предугадать на 96%
Болезнь Паркинсона. Иллюстративное фото из открытых источников
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Теперь искусственный интеллект помогает выявлять болезнь Паркинсона почти на 100%. Исследователи создали инструмент ИИ, который может предусматривать болезнь до 15 лет до клинического диагноза на основе анализа химических веществ в крови.

Об этом пишет ACS Central Science.

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Болезнь Паркинсона – сложное заболевание

Болезнь Паркинсона – это изнурительное неврологическое заболевание, характеризующееся двигательными симптомами. Сюда входят замедление движений, тремор тела, нарушение равновесия и т.д.

Это заболевание не генетическое, его невозможно точно диагностировать до первых симптомов моторно-двигательного аппарата человека. Причина заболевания точно не известна, считается, что это из-за химического воздействия, поражающего центральную нервную систему.

Искусственный интеллект может выявить заболевание Паркинсона

В исследовании отмечено, что ученые создали специальный инструмент искусственного интеллекта, который может предусматривать болезнь Паркинсона с точностью до 96% и до 15 лет до клинического диагноза на основе анализа химических веществ в крови.

Этот инструмент ИИ показал перспективу точной ранней диагностики, он также обнаружил и химические вещества, которые были тесно связаны с диагнозом.

Болезнь Паркинсона развивается быстро

Это заболевание является быстрорастущим в мире. К примеру, его каждый день обнаруживают у 38 австралийцев. Для людей старше 50 лет вероятность развития болезни значительно выше, чем, например, развитие рака.

Основные симптомы болезни:

  • депрессия
  • потеря обоняния
  • проблемы со сном

Проблема заключается в том, что эти симптомы распространены в других медицинских состояниях, что может означать, что ранние признаки болезни Паркинсона можно не заметить, а болезнь можно неправильно лечить. Это приведет к увеличению уровня госпитализации и неэффективности лечения.

Напомним, ранее мы писали, что ученые изобрели новый метод диагностики болезни Паркинсона. Это новый шаг на пути лечения.

Исследование с использованием новой методики тестирования болезнью Паркинсона подтвердило, что определенный белок накапливается в мозгу большинства пациентов, страдающих этим заболеванием. Новая технология может потенциально "изменить правила игры".

 

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