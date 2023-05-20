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Завдяки штучному інтелекту хворобу Паркінсона можна передбачити на 96%

20 травня 2023 20:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Завдяки штучному інтелекту хворобу Паркінсона можна передбачити на 96%
Хвороба Паркінсона. Ілюстративне фото з відкритих джерел
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Тепер штучний інтелект допомагає виявляти хворобу Паркінсона майже на 100%. Дослідники створили інструмент ШІ, який може передбачати хворобу до 15 років до клінічного діагнозу на основі аналізу хімічних речовин у крові.

Про це пише ACS Central Science.

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Хвороба Паркінсона — складне захворювання

Хвороба Паркінсона — це виснажливе неврологічне захворювання, що характеризується руховими симптомами. Сюди входять уповільнення рухів, тремор тіла, порушення рівноваги тощо.

Це захворювання не генетичне, його неможливо точно діагностувати до появи перших симптомів моторно-рухового апарату людини. Причина захворювання достеменно не відома, вважається, що що це через хімічний вплив, який вражає центральну нервову систему.

Штучний інтелект може виявити захворювання Паркінсона

У дослідженні вказано, що науковці створили спеціальний інструмент штучного інтелекту, який може передбачати хворобу Паркінсона з точністю до 96% і до 15 років до клінічного діагнозу на основі аналізу хімічних речовин у крові.

Зазначається, що цей інструмент ШІ показав перспективу точної ранньої діагностики, він також виявив і хімічні речовини, які були тісно пов’язані з діагнозом.

Хвороба Паркінсона розвивається швидко

Це захворювання є швидкозростаючим у світі. До прикладу, його щодня виявляють у 38 австралійців. Для людей, яким більше 50 років, ймовірність розвитку хвороби значно вище, ніж, наприклад, розвиток раку.

Основні симптоми хвороби:

  • депресія
  • втрата нюху
  • проблеми зі сном

Проблема полягає в тому, що ці симптоми поширені в інших медичних станах, а це може означати, що ранні ознаки хвороби Паркінсона можна не помітити, а хворобу можна неправильно лікувати. Це сприятиме збільшенню рівня госпіталізації та неефективності лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені винайшли новий метод діагностики хвороби Паркінсона. Це новий крок на шляху до лікування. 

Дослідження з використанням нової методики тестування на хворобу Паркінсона підтвердило, що певний білок накопичується в мозку більшості пацієнтів, які страждають на це захворювання. Нова технологія може потенційно "змінити правила гри".

 

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