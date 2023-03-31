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У Львівському Охматдиті вперше провели операції з виправлення деформації щелепи

31 марта 2023 15:04
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Марта Байдака
Журналист
У Львівському Охматдиті вперше провели операції з виправлення деформації щелепи
Такі деформації спеціалістам вдалося виправити вперше в Україні
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії спільно з LEAP Global Missions та хірургом Craig Hobar прооперували дітей з вадами обличчя. Уперше в Україні спеціалістам вдалося виправити важкі деформації верхньої щелепи.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.

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"Деформації утворилися внаслідок надто ранніх та травматичних хірургічних втручань на піднебінні з приводу їх розщілини ("вовча паща") та призвели не тільки до анатомічних та естетичних вад, а й порушення життєво важливих функцій  — ковтання, вживання їжі, дихання, мовлення",  — йдеться в повідомленні.

Так, разом з світовим ортодонтом Cheryl Anderson-Cermin у львівській лікарні виконали планування та комп’ютерне моделювання усунення проблеми. Згодом  — провели остеотомію з дистракцією верхньої щелепи.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відкрили лабораторію генетичних досліджень. У ній будуть проводити імуно-генетичні обстеження для пацієнтів до і після трансплантації, а також для дітей з онкологічними, онкогематологічними та нефрологічними захворюваннями.

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