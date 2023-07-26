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Сколько украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса: опрос

26 июля 2023 16:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса: опрос
Выращивание растений каннабиса. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

По состоянию на начало июля 2023 среди украинцев нет единодушия относительно легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти равно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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Поддержка легализации медицинского каннабиса

По результатам опроса 34,9% респондентов поддерживают инициативу правительства, 36,8% выступают против. Еще 12,1% опрошенных украинцев не знают, что это такое, а 16,3% затрудняются ответить.

Поддержка легализации медицинского каннабиса. Фото: razumkov.org.ua
Поддержка легализации медицинского каннабиса. Фото: razumkov.org.ua

"Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они поддерживают легализацию медицинского каннабиса (от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, до 42% среди тех, кто имеет высшее образование). Чем младше респонденты, чем чаще они это поддерживают — от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30. Ее поддерживает относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет), против выступает относительное большинство тех, кому 50 и более лет , — рассказали социологи.

Опрос проводился Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Участие в опросе приняли 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Целью этого документа является легализовать оборот растений рода конопли (каннабиса) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель — создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Напомним, ранее в Минздраве поддержали идею легализации каннабиса в медицинских целях.

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