Скільки українців підтримують легалізацію медичного канабісу: опитування

Вирощування рослин канабісу. Фото: pixabay.com

Станом на початок липня 2023 року серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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Підтримка легалізації медичного канабісу

За результатами опитування, 34,9% респондентів підтримують ініціативу уряду, 36,8% виступають проти. Ще 12,1% опитаних українців не знають, що це таке, а 16,3% вагаються з відповіддю.

Підтримка легалізації медичного канабісу. Фото: razumkov.org.ua

"Чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони підтримують легалізацію медичного канабісу (від 26% серед тих, хто має середню або неповну середню освіту, до 42% серед тих, хто має вищу освіту). Чим молодші респонденти, чим частіше вони це підтримують — від 23% серед тих, кому 60 і більше років, до 48% серед тих, кому менше 30 років. Її підтримує відносна більшість представників молодших груп (до 40 років), проти виступає відносна більшість тих, кому 50 і більше років", — розповіли соціологи.

Опитування проводилася Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Участь у опитування взяли 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Цей документ має на меті легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета - створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Нагадаємо, раніше у МОЗ підтримали ідею легалізації канабісу у медичних цілях.