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Легалізація медичного канабісу в Україні: деталі законопроєкту

13 липня 2023 16:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Легалізація медичного канабісу в Україні: деталі законопроєкту
Лікар використовує канабіс у лікуванні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосувало 268 народних депутатів. 

Про деталі законопроєкту та його важливість — розповів народний депутат Михайло Радуцький

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Як впроваджували законопроєкт

За словами депутата, все розпочалося восени 2020 року. На питання Володимира Зеленського, чи підтримують українці легалізацію канабісу в медичних цілях, 65% респондентів відповіли позитивно. 

З того часу проводили круглі столи, зустрічі зі стейкхолдерами галузі, роз’яснювальну роботу. До того ж все більше людей почали підтримувати цю ініціативу.

Після початку повномасштабного вторгнення актуальність законопроєкту ще більше зросла. Все тому, що такі препарати необхідні солдатам, які довго лікуються після поранення або ж мають ПТСР.

"За останні дні побачив чимало постів у соцмережах на підтримку законопроєкту № 7457. Це стосується не лише МОЗ, НСЗУ, медичної служби ЗСУ, Національної поліції, за якими ми працювали над документом, а й відомих експертів, блогерів, бізнес-асоціацій. Наприклад, легалізацію медичного канабісу підтримала Американська торгівельна палата", — додає Радуцький. 

Критика законопроєкту № 7457

Як стверджує депутат, законопроєкт зіштовхнувся і з критикою від деяких лідерів думок. 

"Була й інші пости від деяких лідерів думок. Що все, що пов’язано із словом "канабіс" це наркотики. Що наших дітей хочуть підсадити на "травку". Що з поранених військових зроблять наркоманів. Й інші подібні нісенітниці. На жаль, ці люди застрягли в радянському минулому або ж повірили словам політиків-популістів, які такими фейками хочуть набрати собі голоси електорату", — розповідає він. 

І додає, що законопроєкт про легалізацію медичного канабісу підтриманий у першому читанні.

"Запрошую всі зацікавлені сторони до обговорення поправок до другого читання. В нас є час на те, щоб допрацювати документ та зробити його таким, до якого не буде питань у більшості народних депутатів та стейкхолдерів галузі", — закликає він. 

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. 

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