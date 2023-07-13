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Легализация медицинского каннабиса в Украине: детали законопроекта

13 июля 2023 16:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Легализация медицинского каннабиса в Украине: детали законопроекта
Врач использует каннабис в лечении. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовало 268 народных депутатов.

О деталях законопроекта и его важности — рассказал народный депутат Михаил Радуцкий.

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Как внедряли законопроект

По словам депутата, все началось осенью 2020 года. На вопрос Владимира Зеленского, поддерживают ли украинцы легализацию каннабиса в медицинских целях, 65% респондентов ответили положительно.

С этого времени проводили круглые столы, встречи со стейкхолдерами отрасли, разъяснительную работу. К тому же, все больше людей начали поддерживать эту инициативу.

После начала полномасштабного вторжения актуальность законопроекта еще больше возросла. Все потому, что такие препараты необходимы солдатам, которые долго лечатся после ранения или имеют ПТСР.

"За последние дни увидел немало постов в соцсетях в поддержку законопроекта № 7457. Это касается не только Минздрава, НСЗУ, медицинской службы ВСУ, Национальной полиции, по которым мы работали над документом, но и известных экспертов, блоггеров, бизнес-ассоциаций. Например, легализацию медицинского каннабиса поддержала Американская торговая палата", — добавляет Радуцкий.

Критика законопроекта № 7457

Как утверждает депутат, законопроект столкнулся и с критикой некоторых лидеров мнений.

"Была и другие посты от некоторых лидеров мнений. Что все, что связано со словом "каннабис", это наркотики. Что наших детей хотят подсадить на "травку". Что из раненых военных сделают наркоманов. И другие подобные чепухи. К сожалению , эти люди застряли в советском прошлом или поверили словам политиков-популистов, которые такими фейками хотят набрать себе голоса электората", — рассказывает он.

И добавляет, что законопроект о легализации медицинского каннабиса поддержан в первом чтении.

"Приглашаю все заинтересованные стороны к обсуждению поправок ко второму чтению. У нас есть время на то, чтобы доработать документ и сделать его таким, к которому не будет вопросов у большинства народных депутатов и стейкхолдеров отрасли", — призывает он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о легализации медицинского каннабиса в первом чтении.

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