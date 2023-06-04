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Новый прорыв в медицине: медики нашли способ борьбы с раком яичников

4 июня 2023 13:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новый прорыв в медицине: медики нашли способ борьбы с раком яичников
Человек держится за низ живота. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Свежая клиническая разработка в области лечения рака яичников показала невероятную эффективность, уменьшив размеры опухоли у почти половины пациентов. Это прорыв в терапии, который открывает перспективу длительного контроля над заболеванием.

Об этом пишет The Guardian.

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Комбинация препаратов в лечении замедляет рост опухоли, что даёт возможность удерживать прогрессирование болезни на протяжении продолжительного времени. Эксперты высоко оценили результаты испытаний, представленных на мировом онкологическом саммите, заявив об их выдающемся эффекте и грандиозной перспективе.

Среди пациентов, которым помог новый метод лечения, была женщина, которой ранее врачи сообщили о бессилии современных методов, включая химио- и гормональную терапию, перед её раком яичников. Однако новый подход позволил ей снова одержать победу над заболеванием, уничтожив опухоли.

В ходе второго этапа исследования, проведенного Royal Marsden NHS Foundation Trust и Институтом исследований рака в Лондоне, была испытана комбинация препаратов авутометиниб и дефактиниб. У 45% пациентов, получивших эту комбинацию, заметно сократился размер опухолей — эффективность препарата в два раза превысила эффективность альтернативного лечения траметинибом.

Пациенты с определенной мутацией (KRAS-зависимые опухоли яичников) имели еще более высокую эффективность лечения — у 60% из них опухоли уменьшились. Но даже без этой мутации, у 29% пациентов был положительный ответ на терапию, что выше, чем среднестатистические показатели при стандартном лечении.

Доктор Сюзанна Банерджи, выдающийся мировой специалист в области исследований выразила уверенность в том, что это исследование может стать "существенным прогрессом".

"Начальные данные этого исследования могут принести радостные вести для женщин, страдающих от низкодифференцированного серозного рака яичников, указывая на метод лечения, который может оказаться намного более эффективным, чем текущие подходы", — отметила она.

Напомним, что американские и британские ученые обнаружили, что с помощью анализа крови можно диагностировать рак. Тест безошибочно выявил симптомы этого заболевания в каждых двух случаях из трех среди 5 тысяч человек, которые обследовались у врачей с подозрением на онкологию.

 

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